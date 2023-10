La dura condena de Rania de Jordania sobre la situación en Israel

Rania de Jordania vuelve a alzar la voz en medio de la situación crítica que se vive en estos momentos entre Israel y la Franja de Gaza. Después de que, hace unos días, la esposa del rey Abdalá pidiera en sus redes sociales que terminara el conflicto, ahora la Reina ha dado un paso más y ha denunciado públicamente el ‘doble rasero’ con el que, según ella, se está juzgando la situación desde Occidente. Ha sido en una entrevista que la madre del príncipe Hussein ha concedido a la periodista británica-iraní Christiane Amanpour para la cadena CNN, que la Reina ha querido aprovechar para utilizar su posición para visibilizar una situación que considera del todo injusta. Una situación que, por cierto, le toca muy de cerca porque, aunque ella nació en Kuwait, es hija de padres palestinos, con raíces en una de las principales ciudades palestinas de Cisjordania.

Durante la entrevista, Rania se ha mostrado muy crítica con Israel, hasta el punto de que ha asegurado que en el país se vive en un régimen de apartheid. «Es la primera vez en la historia moderna que hay tanto sufrimiento humano y el mundo ni siquiera pide un alto el fuego. Así que el silencio es ensordecedor, y para muchos en nuestra región, convierte al mundo occidental en cómplice», ha recalcado la Reina que ha dejado claro que no es una cuestión de ser proisraelí o propalestino. «El pueblo palestino lleva demasiado tiempo viviendo bajo opresión. No tienen libertad de movimiento».

Sobre Hamás, Rania se ha mostrado absolutamente horrorizada por los atentados del 7 de octubre, pero considera que hay una obsesión con ellos. «Cuando ocurrió lo del 7 de octubre, el mundo se puso inmediata e inequívocamente del lado de Israel y de su derecho a defenderse y condenó el ataque que se produjo… pero lo que estamos viendo en las dos últimas semanas, estamos viendo silencio en el mundo cuando se trata de Gaza», ha sentenciado la Reina. A pesar de que asegura que ella también estaba absolutamente en shock con los asesinatos de civiles, no entiende por qué ahora no se está condenando lo que ocurre en Gaza. «¿Por qué cuándo Israel comete violencia es defensa propia, pero cuando lo hacen los palestinos se llama terrorismo? Uno es el ocupante, uno es el ocupado. Uno tiene ejército, el otro no. ¿Por qué siempre se prioriza la narrativa israelí?», ha comentado.

La esposa del rey Abdalá también ha hablado de las madres palestinas, con las que se ha querido solidarizar y a las que ha mostrado su apoyo: «Hemos visto a madres palestinas que tienen que escribir los nombres de sus hijos en las manos, porque las posibilidades de que mueran bombardeados, de que sus cuerpos se conviertan en cadáveres, son muy altas», ha sentenciado la Reina que ha asegurado que quiere recordar al mundo que las madres palestinas quieren a sus hijos tanto como cualquier otra madre del mundo.

A pesar de que ha sido ahora cuando el conflicto se ha recrudecido, Rania ha recordado que esta situación viene de lejos.»Esta es una historia que data de hace 75 años, una historia de muerte y desplazamiento abrumadores para el pueblo palestino. Es una historia de una ocupación bajo el régimen del apartheid, que ocupa tierras, que derriba casas, confisca tierras, incursiones militares, redadas nocturnas», ha comentado. Asimismo, Rania ha recalcado que en muchos medios se está hablando de que ‘Israel está en guerra’, pero, «la realidad para muchos palestinos es que, al otro lado del muro de separación, al otro lado del alambre de púas, la guerra nunca se ha ido».