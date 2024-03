Los problemas de Magdalena de Suecia para regresar a Estocolmo

Se cumple un año desde que la Casa Real sueca anunciara que la princesa Magdalena iba a regresar a su tierra natal. La Corona informó de que la hija menor de los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y Silvia había tomado la decisión de dejar Florida para instalarse, junto a su marido, Christopher O’Neill; y sus tres hijos en común con él -Leonore, Nicolas y Adrienne-, en Estocolmo. «La princesa Magdalena y su familia se mudarán a Estocolmo en agosto de 2023 y vivirán en su apartamento en los Reales Establos en Estocolmo. La princesa Leonore y el príncipe Nicolas comenzarán la escuela primaria en otoño. La princesa Adrienne comenzará preescolar», rezaba el comunicado enviado por Kungahuset.

Sin embargo, doce meses después, esa mudanza no se ha producido ¿Por qué? Aunque hay varios motivos para que el traslado no se haya llevado a cabo todavía, todo apunta a que el principal sería, según ha trascendido en las últimas horas, el hecho de que Magdalena y Chris no hayan conseguido vender la mansión que tienen en Miami y en la que residen en la actualidad. Por el momento, no hay ningún comprador interesado en la casa que la princesa y su marido adquirieron en 2018, cuando decidieron dejar Suecia e instalarse de forma definitiva en Florida. El matrimonio pagó 30 millones de coronas suecas por la vivienda, unos 2,6 millones de euros, a los que habría que sumar el dinero que se gastaron para reformarla a su gusto.

La princesa Magdalena de Suecia y Christopher ONeill en un acto./ GTRES

Chris y Magdalena pusieron la casa en venta por 79 millones de coronas suecas, que al cambio son casi 7 millones de euros, más que el doble del importe por el que la compraron. Sin embargo, a las dos semanas de que hubiera salido al mercado, el matrimonio bajó el precio a 77 millones de coronas (6,7 millones de euros). Y así, según Vanitatis, ha estado a la venta durante estos meses, sin que nadie «se haya decidido a hacer una buena oferta». Hasta ahora. La citada publicación ha desvelado este miércoles que ante la falta de comprador, la pareja real ha tomado cartas en el asunto y rebajado de nuevo el coste a 72,2 millones de coronas suecas (6,2 millones de euros).

La futura casa de Magdalena de Suecia y Christopher O’Neill

Sea como fuere, lo cierto es que mientras llega el momento de vender la vivienda, Magdalena y Christopher O’Neill ya tienen puesto el ojo a una casa en Suecia para su vuelta definitiva a la nación escandinava. Se trata de una vivienda de doce habitaciones, ubicada a tan solo 9 kilómetros del centro de Estocolmo, conocida como Villa Loviseberg, que cuenta con una pista de tenis, establos, casa para invitados y garaje para hasta tres coches. Edificada en 1860 en el parque del Palacio Real de Ulriksdal y decorada con un llamativo color amarillo, el domicilio fue el hogar de los amigos íntimos de los reyes suecos Hans Eric y Eva Benita Brodin, que vivieron allí durante más de 40 años, hasta que decidieron venderla en 2021.

El comprador de entonces fue la Junta Nacional de la Propiedad de Suecia, que pagó 59 millones de coronas suecas (5,2 millones de euros). Esto significa que la residencia es ahora propiedad estatal y que Carlos XVI Gustavo tiene el absoluto derecho de decidir quién puede instalarse ahí.