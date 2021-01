El príncipe Harry se pasa al lado hippy: el detalle que la Reina no aprobará

Parece que el príncipe Harry nunca dejará de sorprendernos. A pesar de que no se prodiga mucho en público -y es posible que a partir de ahora lo haga mucho menos- el duque de Sussex disfruta de una vida muy tranquila en Los Ángeles, donde es habitual que se encuentre con algunos de los rostros más conocidos del panorama internacional, que no dudan en ocasiones de dar testimonio de sus encuentros con el nieto de la reina Isabel. Esto es precisamente lo que acaba de ocurrirle a Rob Lowe, que hace unos días se cruzó con el duque de Sussex y acaba de revelar un inesperado detalle en torno a cómo fue su encuentro.

Ha sido en una entrevista en el programa de televisión de James Corden, donde el actor ha contado que ha visto al príncipe Harry paseando en coche por el barrio. Algo que no debería extrañar en un principio porque son vecinos de la zona de Montecito y es habitual que puedan cruzarse en el área. Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de esta coincidencia es que el actor ha contado que el príncipe Harry ha cambiado de look.

Al parecer, el Príncipe luce una coleta, muy al estilo hippy que caracteriza a California. “Hace unos diez minutos me he cruzado con tu paisano, vuestro tesoro inglés: el príncipe Harry”, contaba Rob Lowe a James Corden. “Vive como a una milla de mí. Aunque es una persona muy solitaria. Verle por el vecindario es tan difícil como ver al monstruo del Lago Ness. Pero finalmente ha ocurrido. Iba conduciendo su coche”, ha comentado el actor antes de entrar en detalles sobre lo verdaderamente llamativo de haberse encontrado con el duque de Sussex.

“De hecho, tengo una posible exclusiva. Todo ha pasado muy rápido, pero parecía que llevaba coleta. Ahí lo dejo. Como testigo casual, me ha parecido que su pelo ha crecido bastante y que lo llevaba peinado hacia atrás en lo que asumo que solo podía ser una coleta”, ha insistido el intérprete. Sin duda una revelación muy llamativa que ha dejado perplejo al presentador y a la audiencia, ya que no podemos imaginar al Príncipe con el pelo largo.

Es cierto que en las últimas semanas tanto el príncipe Harry como Meghan Markle han apostado por mantener un perfil bajo, sobre todo después de que haya trascendido que no piensan recurrir más a las redes sociales, en especial después de los últimos acontecimientos ocurridos en el Capitolio. En su lugar, utilizarán otros canales para dar a conocer la labor de su iniciativa, la Fundación Archewell.

La pareja está a las puertas de renegociar las condiciones de su marcha de la Familia Real con la reina Isabel. Un encuentro que, a pesar de que estaba previsto que se llevara a cabo en persona, tendrá que realizarse vía virtual debido a las circunstancias actuales, aunque es probable que los Sussex tengan que volver al Reino Unido de cara a la próxima primavera.

Aunque no se ha confirmado si es cierto que Harry se ha dejado el pelo largo -un detalle un tanto extraño si se tiene en cuenta que en los últimos tiempos había sufrido una importante caída de cabello-, la realidad es que sería cuanto menos curioso que optara por esta opción para verse de nuevo con la Reina, que es muy estricta en cuanto a la imagen. En cualquier caso, no es ningún secreto que el duque de Sussex siempre se ha caracterizado por cierto aire bohemio, de manera que la coleta no sería algo tan extraño en esta nueva vida relajada que lleva ahora.