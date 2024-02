El príncipe Guillermo frena un acercamiento con su hermano, el príncipe Enrique

La Familia Real británica atraviesa uno de los momentos más convulsos de la historia de la monarquía. Nada más comenzar el año trascendió que Catalina Middleton se había sometido a una cirugía abdominal planificada, sin embargo, el hermetismo sobre su estado de salud provoca todo tipo de rumores acerca de su evolución. Según informaron desde el Palacio de Buckingham, la princesa de Gales no se reincorporará a sus quehaceres reales hasta pasada la Semana Santa, por lo que queda poco más de un mes para su esperada reaparición.

Por otro lado, la situación actual de Carlos III tras ser diagnosticado de cáncer (sin revelar de qué tipo se trata) pone en jaque a La firma. Pero eso no es todo, porque la particular ‘guerra’ entre los príncipes Guillermo y Enrique va in crescendo y, todo a punta a que, por ahora, no van a acercar posturas.

El principe Guillermo / GTRES

El enfado del príncipe Guillermo

Por todos es sabido que la relación entre Guillermo y Enrique no atraviesa su mejor momento, sobre todo, desde que el duque de Sussex expresó hace ya más de tres años sus deseos de no formar parte de la Corona británica. Pilar Eyre comentó en uno de sus últimos post en Lecturas que han llegado al punto de que «no se soportan» y, ahora, ha quedado aún más patente.

Los príncipes Guillermo y Enrique en una imagen de archivo / Gtres

Después de todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos años, el heredero al trono británico no está dispuesto a que su hermano se acerque a la Corona. Según medios ingleses, Guillermo estaría más dolido que nunca. El experto Richard Eden ha destapado en Palace Confidential que el príncipe de Gales ha pedido «respetar el acuerdo de la cumbre de Sandringham». En el mismo, el duque de Sussex y la reina Isabel II firmaron que Enrique y Meghan no querían depender de fondos públicos y su deseo era hacer su vida lejos de sus roles activos como miembros de la Familia Real. Guillermo ha pedido que se respete esto, pase lo que pase.

El príncipe Harry y su hermano Guillermo / Gtres

Aquella reunión duró varias horas y fue celebrada en enero de 2020. La cumbre de Sandringham terminaba con un comunicado de la reina Isabel II en el que dejaba muy clara su postura ante este conflicto provocado por los duques de Sussex. «Hubiéramos preferido que continuaran como miembros de la familia real que trabajan a tiempo completo, pero entendemos su deseo de vivir una vida más independiente», dijo la difunta reina por aquel entonces. Ahora, Guillermo se estaría remitiendo a esta misiva con el único fin de que su hermano se mantenga alejado. Y es que, cabe destacar que, cuando salió a la luz que el rey Carlos III, Enrique viajó de Los Ángeles a Londres y tuvo una cita con su padre, de unos 45 minutos de duración.