La princesa Leonor, protagonista de un documental sobre las futuras Reinas de Europa

La Princesa Leonor será protagonista de un documental emitido en la pequeña pantalla. Los secretos de la vida de la hija del Rey Felipe VI y la Reina Letizia se proyectan ahora en la televisión alemana, formando parte de un documental dedicado a las futuras reinas de Europa. Este programa se emitirá el próximo martes en ZDF, una de las dos cadenas públicas de Alemania. Bajo el título Joven, mujer, princesa: las futuras reinas de Europa, el tráiler ya está disponible para su visualización en la página web de la cadena.

«Cinco jóvenes que algún día determinarán el destino de las monarquías europeas. ¿Quién son? ¿Cómo fueron criadas? ¿Quién las formó? ¿Y qué cambiarán algún día?», ha sido la presentación con la que la cadena alemana ha promocionado el documental.

La princesa Leonor en una imagen de archivo. / Gtres

Alemania se ha convertido en el primer país en llevar la vida de la princesa de Asturias a la pequeña pantalla. A pesar de no ser una nación monárquica, muestran un gran interés por las familias reales a nivel mundial. Este interés se refleja en la existencia no solo de portales dedicados a los royals más destacados, sino también en programas de televisión exclusivamente dedicados a ellos. La atención que reciben las vidas de los miembros de la realeza es evidente, incluso en países donde la monarquía no es una forma de gobierno establecida.

En la pequeña píldora que han difundido como tráiler, se pueden observar a las cinco princesas que, en el transcurso de unas décadas, ascenderán al trono de sus respectivos países. Aparte de la Princesa de Asturias, las protagonistas incluyen a sus dos homólogas europeas, Amalia de Holanda y Elisabeth de Bélgica, así como a otras princesas que actualmente se encuentran en el segundo lugar en la línea de sucesión a sus respectivos tronos, como Ingrid de Noruega y Estelle de Suecia.

La Reina Letizia y la princesa Leonor en un acto oficial. / Gtres

El tráiler, disponible para su visualización, ofrece una rica variedad de imágenes que abarcan los momentos más destacados que han moldeado la vida de todas estas distinguidas mujeres. En particular, se dedica un espacio significativo a la Princesa Leonor, cuya presencia se destaca con imágenes de su reciente juramento a la Constitución, un momento emblemático que marca su compromiso con su papel como heredera de la corona española. Además, se muestra una secuencia del Día de la Fiesta Nacional, donde la hija del Rey Felipe VI aparece con elegancia, vistiendo el uniforme militar que simboliza su futura responsabilidad.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. / Gtres

De acuerdo con lo que se informa desde la cadena alemana, el documental se centrará en presentar una visión detallada de quiénes son estas mujeres, explorando sus antecedentes familiares, su crianza, su formación y, lo más crucial, cómo se anticipa que cambiará la dinámica en sus respectivos tronos una vez que cada una de ellas asuma el papel de liderazgo. Aunque el momento de su ascenso al trono puede estar aún algunas décadas en el futuro, todas están dedicadas a prepararse para el papel que tradicionalmente ha sido ocupado por hombres, especialmente desde la abdicación de Margarita II, la última reina en activo.