El martes 10 de junio se convirtió en una jornada de preocupación para la familia real de los Países Bajos y sus ciudadanos, tras conocerse que la princesa Amalia había sufrido un accidente mientras practicaba equitación. La joven heredera, conocida por su carácter decidido y su amor por los deportes ecuestres, cayó de su caballo durante un entrenamiento, lo que resultó en una fractura en el brazo que requirió atención médica inmediata. Amalia fue trasladada al hospital universitario UMC Utrecht, donde se le practicó una intervención quirúrgica para corregir la lesión. Afortunadamente, la operación fue exitosa y la recuperación de la princesa ha evolucionado de manera muy positiva.

Tanto es así, que tan solo dos días después, el equipo médico le ha dado el alta, permitiéndole volver a casa para continuar con su rehabilitación. La noticia la ha adelantado el Servicio de Información del Gobierno del país del noroeste europeo. Este giro favorable ha traído consigo alivio tanto para los reyes Guillermo y Máxima de Holanda, como para la ciudadanía, que sigue con especial atención cada paso de la vida pública de la princesa.

De Prinses van Oranje samen met haar paard Mojito. #Dierendag pic.twitter.com/euFe0h0DSb — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) October 4, 2022

El incidente causó la reorganización de la agenda oficial de los reyes, quienes decidieron suspender algunos compromisos para estar junto a su hija en estos momentos delicados. Tanto el rey Guillermo Alejandro como la reina Máxima han mostrado una actitud serena pero atenta, destacando públicamente la fortaleza de su hija frente a esta situación. Durante un evento cultural al que asistió al día siguiente del accidente, el rey mencionó que Amalia había afrontado el dolor y la cirugía con gran valor, y expresó con emoción su deseo de poder reencontrarse pronto con ella. «Me impresionó mucho su valentía a pesar del inmenso dolor. Estamos muy orgullosos de ella, de cómo superó la operación de ayer. No sé cómo estará ahora, espero volver a verla esta noche», fueron sus palabras.

La princesa Amalia, que ha mostrado desde temprana edad una gran afición por los caballos, tiene una relación muy estrecha con la equitación. De hecho, no es la primera vez que sufre un percance relacionado con esta práctica: en el pasado ya ha tenido que enfrentarse a lesiones similares, como una dislocación de hombro y una fractura en el tobillo. Sin embargo, estas experiencias no han frenado su entusiasmo, aunque sí han requerido de periodos de recuperación en los que ha tenido que alejarse momentáneamente de sus funciones públicas. El caballo que montaba en el momento del accidente, llamado Mojito, es un viejo conocido en el entorno de la familia real. La conexión entre Amalia y este animal es evidente, aunque no exenta de riesgos.

La familia real de los Países Bajos en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que este revés ha tenido también implicaciones en la agenda institucional. Uno de los eventos más esperados del verano, el tradicional posado de la familia real, ha debido aplazarse hasta nuevo aviso. Originalmente previsto para coincidir con la recuperación de Amalia, ahora se contempla realizarlo más adelante, una vez que su estado físico lo permita.