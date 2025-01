La prensa internacional destaca el gesto de la Reina Letizia con María Ocaña

La Reina Letizia y la jefa de su secretaría, María Ocaña, protagonizaron un curioso momento en un acto oficial en Madrid. En medio de la lluvia de la capital, la esposa de Felipe VI y su escudera llevaron juntas bajo el mismo paraguas a la sede de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), con la que colabora de manera muy activa doña Letizia. Cómplices y compartiendo confidencias, se pudo ver a ambas en actitud relajada, de hecho, mientras que la Reina sujetaba el paraguas, María Ocaña se apoyaba en el brazo de la madre de la princesa de Asturias. Una imagen muy espontánea y natural, como la de dos amigas dando un paseo, que ha acaparado titulares tanto en España como fuera de nuestras fronteras.

La Reina Letizia con María Ocaña. (Foto: Gtres).

Por ejemplo, en Alemania han destacado la naturalidad de la Reina, alejada de cualquier protocolo. «Hay miembros de la realeza con aires y gracia de estrella, y luego está la Reina Letizia. El ex periodista no necesita ningún trato especial», recalcan desde el portal Bunte. Según la revista, en un día lluvioso en Madrid, doña Letizia eligió dar un paseo en lugar de que el coche la dejara en la puerta. «A su lado estaba su secretaria, María Ocaña. Se podía haber pensado que se trataba de dos amigas que paseaban juntas. No había distancia entre la Reina y su asistente, sino que compartieron paraguas y se mostraron de buen humor», sentencia Bunte.

La complicidad de doña Letizia con Ocaña también ha llamado la atención de la prensa británica. En concreto, el tabloide Daily Mail ha dedicado un artículo a la reunión de trabajo de la esposa del monarca en la sede de FEDER, una cita habitual en su agenda oficial cada comienzo del año. El digital ha explicado que doña Letizia recurrió a un gran paraguas de color negro para protegerse de la lluvia y que no dudó en decirle a María Ocaña que se refugiara bajo él.

El Daily Mail recalca que ambas mujeres llegaron al compromiso sonrientes y de muy buen humor, charlando de manera animada, lo que deja claro que su relación es excelente. María Ocaña se ha convertido en uno de los mayores apoyos para la Reina Letizia y forma parte de su equipo desde la marcha de José Manuel Zuleta, que ha estado a su lado desde sus comienzos como princesa de Asturias.

La incorporación de María Ocaña al equipo de Zarzuela se produjo pocos meses después de que el Rey Felipe VI anunciara el relevo en la jefatura de la Casa de S.M. el Rey con la llegada de Camilo Villarino en el puesto que hasta entonces ocupaba Jaime Alfonsín. En los últimos meses ha habido varios cambios en la estructura de la Casa Real, entre ellos, la puesta en marcha de la nueva cuenta de Instagram. Estas renovaciones han coincidido con el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como jefe del Estado.