Los planes de verano de los príncipes de Gales en su año más difícil

Los príncipes de Gales se preparan para disfrutar de sus vacaciones de verano en familia. En un año muy complicado para la Familia Real, por el cáncer del rey Carlos III y el de Kate Middleton, la pareja está ultimando los detalles de sus vacaciones, ahora que sus tras hijos ya han terminado el colegio y están libres hasta que comience el nuevo curso. Unas vacaciones que la pareja quiere dedicar a estar tranquila y en familia, a pasar tiempo rodeada de sus seres queridos, sin prisas, ni presiones. De hecho, según algunas fuentes cercanas a Kate Middleton, desde que se le diagnosticara el cáncer, la princesa de Gales ha hecho muchos cambios en sus hábitos y en su forma de ver las cosas, hasta el punto de que antes siempre tenía en cuenta los plazos y la agenda, pero ahora pone en el foco su salud y cómo se siente en cada momento.

En estos momentos no hay previsto ningún compromiso institucional y, por ahora, fuentes oficiales no han confirmado si la princesa de Gales volverá a la agenda a la vuelta del verano, aunque la prioridad es su salud y las recomendaciones de los médicos. No obstante, la nuera del rey Carlos III ha hecho algunas apariciones puntuales en las últimas semanas, como en la final masculina de Wimbledon. Con este escenario, se espera que el príncipe Guillermo y su familia pasen parte de las vacaciones en su casa de Norfolk, Anmer Hall, donde les gusta mucho estar, pero también viajarán a Escocia.

Kate Middleton, con Carlos Alcaraz. (Foto: Gtres)

Aunque todavía no hay fecha concreta para que la Familia Real empiece a llegar al Castillo de Balmoral, no será hasta después del 4 de agosto, fecha en la que cierra al público el recinto. Es probable que pocos días después, los reyes Carlos III y Camila se instalen allí, para cumplir con la tradición. El monarca suele invitar a varios miembros de su familia a que le acompañen durante el verano, así como al primer ministro, que suele visitarlo un fin de semana.

A lo largo de las semanas irán llegando a Balmoral la princesa Ana y su familia, probablemente el duque de York y sus hijas y, por supuesto, los príncipes de Gales con sus hijos, que no suelen instalarse en el edificio principal del Castillo de Balmoral, sino en una pequeña cabaña que la reina madre regaló a Guillermo, y en la que gozan de mucha intimidad y tranquilidad. La casita lleva el nombre de Tam-Na-Ghar.

Los príncipes de Gales, juntos. (Foto: Gtres)

A quienes no se espera es a los duques de Sussex. No hay constancia de que el rey Carlos III haya invitado al príncipe Harry y a Meghan Markle a que le visiten este verano, aunque sí se sabe que el monarca está deseando poder pasar tiempo con sus nietos, Archie Harrison y Lilibet Diana, a los que apenas conoce. Sin embargo, las relaciones entre los Windsor y los duques de Sussex siguen siendo muy tensas y sin visos de poder reconducirse, al menos, por el momento.