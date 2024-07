La princesa Ana rompe su silencio tras su accidente con un caballo

La princesa Ana regresó el pasado viernes a su residencia, Gatcombe Park, después de pasar varios días ingresada en en Hospital Southmead de Bristol a consecuencia de las lesiones derivadas de un accidente con un caballo. La hermana del rey Carlos III tuvo que ser trasladada al centro médico tras el accidente, que le provocó heridas leves en la cabeza y una conmoción cerebral. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado en el que informaba de la situación y en el que aseguraba que la princesa se encontraba bien, pero que tendría que posponer o cancelar varios de sus compromisos.

Una semana después de conocerse la noticia de su ingreso, la tía de los príncipes Guillermo y Harry ya se encuentra en casa recuperándose de las lesiones, aunque todavía no se sabe cuándo podría retomar su agenda oficial. A lo largo de los días que ha permanecido ingresada, la hermana del rey Carlos III ha recibido las visitas de su hija, Zara Phillips y, sobre todo, de su marido, el vicealmirante Tim Laurence, que ha estado muy pendiente de su estado. Aunque no se ha pronunciado mucho sobre la evolución de la princesa, sí que ha comentado que Ana estaba bien y con ganas de volver a casa.

La princesa Ana, en una visita a Ascot. (Foto: Gtres)

A raíz de su ingreso hospitalario, la princesa Ana ha tenido que cancelar o posponer varios de los compromisos que tenía previstos en los próximos días. Algo muy poco habitual en la hermana del rey Carlos III que sigue siendo una de las royals más activas de la Corona. La princesa no pudo estar en los actos con motivo de la visita de Estado de los emperadores de Japón a Reino Unido y se ha perdido también una ceremonia para conmemorar a los héroes de guerra en Canadá.

Una situación por la que la hermana del monarca no ha dudado en romper su silencio y ha expresado su profundo pesar por no haber podido asistir a este compromiso. En un breve texto, la princesa ha declarado lamentar no poder estar en el acto en el que se conmemoran los esfuerzos y sacrificios de los miembros del Regimiento de Terranova que entraron en batalla el primer día del Somme. «Tengo gratos recuerdos de cuando me reuní con ustedes en 2016, en la 99 ocasión en que el pueblo de esta isla conmemoró la Batalla de Beaumont Hamel, y me entristece profundamente no poder unirme a ustedes nuevamente, y les envío mis mejores deseos en este día especial de conmemoración», ha expresado la princesa en un mensaje que se ha hecho público.

La pincesa Ana, montando a caballo. (Foto: Gtres)

Durante su visita a Canadá, la princesa Ana tenía previsto asistir a una ceremonia en la que se iba a conmemorar el centenario del Memorial Nacional de Guerra de Terranova, así como a la repatriación de los restos de un soldado terranova desconocido de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia. En ausencia de la princesa, fue el Gobernador General el encargado de leer el mensaje de Ana, en el que expresaba su tristeza por no haber estado en el acto.