El rey Carlos III no estará el próximo mes de noviembre en la cumbre climática COP29, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático . A pesar de que, a lo largo de los años el monarca ha acudido a esta cita de manera recurrente, no asistirá a la próxima edición. Fuentes del Palacio de Buckingham de momento no han emitido ningún tipo de comunicado oficial sobre la ausencia del jefe del Estado en este compromiso, pero según han publicado varios medios, Carlos III no viajará a Azerbaiyán.

La prensa británica ha revelado que ha sido el Gobierno el que ha determinado que había que mantener una actitud prudente en lo que respecta a la agenda del monarca, debido a su estado de salud. El rey Carlos III todavía continúa en tratamiento para el cáncer y, aunque ha retomado sus compromisos con normalidad y que intenta asistir a todos los actos que puede, no significa que esté recuperado del todo.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El padre del príncipe de Gales tiene prevista una ambiciosa gira por diferentes países de la Commonwealth de cara a los próximos días. Un viaje que le llevará hasta Australia y Samoa y que tendrá una duración de casi diez días. Durante este período, el monarca tendrá que interrumpir su tratamiento, pero irá acompañado de un equipo de facultativos.

Una decisión prudente

El regreso de Carlos III al Reino Unido se espera para el 26 de octubre, fecha en la que finaliza el viaje. La cumbre del clima se celebra varias semanas después, entre el 11 y el 22 de noviembre. Esto significa que tiene al menos 15 días para descansar antes de que comience la cumbre.

Sin embargo, desde el Gobierno han considerado que la agenda del rey debe reducirse. «El rey no irá a la COP. El Ejecutivo no le ha pedido que asista al evento y también tiene en cuenta sus propios compromisos tras la próxima gira de otoño», ha asegurado una fuente al tabloide The Mirror.

El rey Carlos III en una cumbre. (Foto: Gtres).

Una recomendación que ya le ha hecho en varias ocasiones su familia, que ha mostrado su preocupación por la intensa actividad del monarca. Carlos III ha heredado el sentido del compromiso con la institución que caracterizaba a la Reina Isabel II y considera que es muy importante que se vea a los miembros de la familia real, para que así esté garantizada la supervivencia de la monarquía.

Algunos medios han considerado que esta decisión podría tener que ver con un empeoramiento del estado de salud de Carlos III pero no hay nada que apunte en esta dirección, sobre todo si se tiene en cuenta que la gira por Australia y Samoa no se ha cancelado.

Por el momento el Palacio de Buckingham no se ha pronunciado oficialmente sobre este tema, pero no deja de ser extraño que el rey renuncie a acudir a esta cita, sobre todo por su fuerte compromiso con la protección del medio ambiente. De hecho, el pasado año fue uno de los asistentes más destacados a la cumbre que se celebró en Dubái, donde pronunció unas palabras instando a tomar conciencia de la importancia de tomar medidas para garantizar el futuro de las nuevas generaciones: «En 2050, nuestros nietos no preguntarán qué dijimos, vivirán con las consecuencias de lo que hicimos o no hicimos», dijo.

Un conflicto con el Gobierno

A pesar de que ha demostrado de sobra a lo largo de los años su vinculación con cuestiones relacionadas con la protección de la naturaleza, al monarca ya se le sugirió en otra ocasión que no asistiera a la cumbre climática y, en aquel momento, no estaba enfermo.

En el año 2022 la entonces primera ministra Liz Truss le pidió en una audiencia privada que no asistiera a la reunión que se celebró en Egipto. La cumbre tuvo lugar pocos meses después de la muerte de la Reina Isabel y, según confirmaron fuentes directas del Palacio de Buckingham, el rey decidió seguir la recomendación del Gobierno.

El rey Carlos III con Liz Truss. (Foto: Gtres).

El Sunday Times tuvo acceso al testimonio de una fuente cercana al monarca, que ofreció algunos detalles de lo que había ocurrido: «No es ningún misterio que el rey fue invitado a la COP27, pero tuvo que pensar muy detenidamente sobre los pasos que quería dar en su primer viaje internacional. Así que finalmente decidió no asistir».

Desde el gabinete de comunicación del monarca dijeron que Carlos III había seguido el consejo del Gobierno, tal como determina su posición. Sin embargo, otra fuente reveló que se sentía personalmente decepcionado por no poder asistir, sobre todo, porque tenía preparados varios compromisos relacionados con iniciativas con las que está muy implicado.

Mientras que a lo largo de sus años de reinado Isabel II siempre se ha mantenido al margen de la política en todos los ámbitos, en lo que respecta al medio ambiente, Carlos III ha tenido un papel más activo y combativo. Un rol que como príncipe de Gales no resultaba problemático, pero que como jefe del Estado no le corresponde. Por ejemplo, en 2025, en la inauguración de la COP21 en París pronunció un discurso en el que pidió que se hiciera una amplia campaña contra el cambio climático e instó a los líderes mundiales a invertir todo lo posible en esta causa.