Muere Robert Fellowes, tío de los príncipes Guillermo y Harry

Nuevo golpe para la Corona británica en uno de los años más complicados de su historia. Después de conocerse la enfermedad del rey Carlos III y el cáncer de Kate Middleton, la monarquía ha tenido que hacer frente, el pasado 29 de julio, al fallecimiento de Robert Fellowes, cuñado de la princesa Diana y, por consiguiente, tío del príncipe Guillermo y su hermano Harry. De acuerdo con lo publicado por diferentes tabloides ingleses, Robert ha muerto a los 82 años por causas aún no reveladas.

Robert estaba casado con Jane, hermana de Diana de Gales. Contrajeron matrimonio en 1978 durante una ceremonia celebrada en la abadía de Westminster y tuvieron tres hijos en común: Laura, Alexander y Eleanor, los cuales aún no se han pronunciado públicamente sobre la pérdida de su progenitor. Pese al personaje controvertido en el que se convirtió la princesa Diana (durante los últimos años de su vida) para la monarquía británica, Robert siempre mantuvo una muy buena relación con la Corona. Tanto es así que llegó a ejercer como secretario privado de la reina Isabel II durante años, una situación que hizo que Jane se separara, en cierta parte, de su hermana, tal y como ha corroborado el mayordomo de Diana.

La Reina Isabel II y Robert Fellowes, en Ascot. (Foto: Gtres)

Cuando Lady Di falleció, fue el propio Robert quien aconsejó a la reina que se pronunciara sobre lo ocurrido. Las horas siguientes a la triste noticia, Isabel II guardó un silencio sepulcral, algo que causó una gran decepción en el pueblo. Sin embargo, gracias a Fellowes, la soberana dio un discurso que escribió él mismo en la puerta del Palacio de Buckingham.

No obstante, Jane nunca ha dejado de tener una buena relación con sus sobrinos, Harry y Guillermo. Tanto es así, que el día de la boda del hijo pequeño del actual soberano con Meghan Markle, este le pidió que leyera unas palabras. Pese a todo, al igual que sus primas, aún no han transmitido sus condolencias públicamente. Se desconoce cuando será el funeral de Robert y qué miembros reales acudirán, pero un antiguo amigo del duque de Sussex ha sido claro al respecto: «En tiempos normales, sería inimaginable que Harry no estuviera allí para apoyar a Jane. … Pero estos no son tiempos normales, y es muy posible que todo el mundo sienta que la asistencia de Harry (al funeral) crearía demasiado drama. Será muy triste para él si no puede hacerlo», confesaba para el periódico Daily Beast.

My absolutely exceptional brother-in-law, Robert, is no longer with us. A total gentleman – in all the best meanings of that word – he was a man of humour, wisdom & utter integrity. I’m deeply proud to have been his brother-in-law. pic.twitter.com/MkJvNIVj5g

— Charles Spencer (@cspencer1508) July 31, 2024