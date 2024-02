Este lunes, la Casa Real Británica lanzó un comunicado donde se informaba de que el rey Carlos III había sido diagnosticado de cáncer. Pese a que en el escrito no se señalaba el tipo de tumor que padecía, el revuelo social no tardó en saltar. Y no solo fuera de palacio, sino que también entre los propios miembros de la monarquía. De hecho, el príncipe Enrique no dudó en coger un avión y volver a su país natal para reencontrarse con su padre, con el que pudo reunirse un total de 45 minutos, según han apuntado diferentes tabloides ingleses.

El príncipe Enrique y el rey Carlos III en la premiere del documental ‘Our Planet in London’/ Gtres

Después de 11 de horas de vuelo y más de 9.000 kilómetros, el príncipe permaneció en Londres tan solo 24 horas, ya que el miércoles finalizó su visita express y regresó a Los Ángeles, la ciudad en la que reside junto a su esposa, Meghan Markle. Por ahora, lo cierto es que son pocos los detalles que han trascendido acerca de su viaje a Reino Unido, aunque sin duda, uno de los aspectos más comentados ha sido el lugar que ha escogido para hospedarse durante su viaje inesperado.

Se trata de una suite secreta ubicada en el aeropuerto de Londres, cuyo valor no es apto para cualquier bolsillo, además de tener un acceso bastante restringido. Está cercana a la terminal de Heathrow y es conocida como la ‘suite Windsor’. Pese a que las instalaciones de su interior están sumergidas en un auténtico misterio, se sabe que el servicio VIP del que disponen sus huéspedes es lo más llamativo de la estancia. Cuenta con un gran salón privado para cada uno de los clientes donde cuelgan obras de arte y grandes televisiones. Además, tienen un equipo de casi 96 personas que garantizan una atención impecable.

View this post on Instagram A post shared by Heathrow VIP (@heathrowvip)

Entre todo el personal, hay mayordomos privados que se encargan de servir menús diseñados por el chef británico Jason Atherton, el cual tiene una trayectoria intachable galardonada con una estrella Michelín. Se desconoce cuánto puede llegar a costar este servicio pero, a juzgar por las palabras de su propia página web, se trata de una estancia de lujo y privilegiada que no todo el mundo puede permitirse: «Un servicio único y lujoso que ofrece un viaje sin fisuras y memorable a través de Heathrow. Privado, personal y exclusivo, esta es la mejor experiencia en el aeropuerto».

View this post on Instagram A post shared by Heathrow VIP (@heathrowvip)

¿Por qué Enrique no ha dormido en alguna residencia de la Familia Real?

Se desconoce la razón por la que el príncipe Enrique ha decidido optar por hospedarse en esta zona secreta del aeropuerto pero, de acuerdo con lo publicado, uno de los objetivos que rige en la política de empresa del alojamiento es garantizar la seguridad, la privacidad y la discreción de todos sus huéspedes, por lo que es probable que haya intentado pasar a un segundo plano en medio del vendaval mediático por el que atraviesa el palacio de Buckingham.

No obstante, su decisión de no dormir en ninguna de las casas de la Familia Real británica ha desatado todo tipo de conjeturas al respecto. De hecho, Grant Harrold, un ex trabajador del rey de Inglaterra, ha querido pronunciarse sobre la decisión del hermano del príncipe Guillermo en el New York Post: «Tal vez sintió que era justo demostrar que está feliz de mantenerse alojado en un hotel», decía visiblemente extrañado con lo ocurrido.