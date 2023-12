Nueva preocupación en torno al estado de salud de la princesa Mette Marit de Noruega. La nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha vuelto a dar positivo en coronavirus, tal como han informado fuentes de la Casa Real. Motivo por el cual, la princesa no ha acompañado al servicio prenavideño que se ha celebrado en la capilla del Palacio Real de Oslo, que estaba prevista para este miércoles por la tarde.

La participación de la princesa en la celebración ha tenido que ser cancelada debido a su estado y al servicio han acudido otros miembros de la Familia Real, como es el caso del príncipe Haakon y sus dos hijos, la princesa Ingrid y el príncipe Sverre Magnus, que recientemente ha cumplido la mayoría de edad. Según han informado desde la Casa Real, la esposa del heredero recibió este mismo miércoles el diagnóstico, pero por ahora no han trascendido más detalles sobre su estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Det Norske Kongehuset (@detnorskekongehus)

No es la primera vez que Mette Marit de Noruega da positivo en coronavirus y aunque está vacunada, lo cierto es que su particular estado de salud hace que la preocupación por ella aumente, debido a la fibrosis pulmonar que padece. De hecho, aunque no se ha confirmado el estado actual de la esposa del príncipe Haakon de Noruega, existe el riesgo de que pueda desarrollar ‘covid persistente’.

Una situación delicada

La salud de la princesa es una cuestión preocupante para la Familia Real ya que padece desde hace varios años una fibrosis pulmonar crónica incurable que afecta a su día a día y no le permite mantener un ritmo de vida normal, a pesar de sus esfuerzos.

Su enfermedad se caracteriza por una cicatrización progresiva de los tejidos conectivos entre los alveolos pulmonares, que provoca que el pulmón pierda flexibilidad y se deteriore su funcionamiento con el paso del tiempo. Además, este daño progresivo en los pulmones no puede repararse, aunque las diferentes terapias y medicamentos sí que ayudan a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La princesa Mette Marit en una imagen reciente. / Gtres

A pesar de su enfermedad, la princesa intenta mantenerse lo más activa posible, pero es consciente de que tiene que adaptar su agenda a su realidad particular. Por eso, en ocasiones se ve obligada a cancelar su asistencia a determinados compromisos.

Vivir con una enfermedad pulmonar

Recientemente, en una serie documental sobre la vida de los príncipes herederos, Mette Marit ha confesado cómo es vivir con una enfermedad como la que padece. Según ha contado, el día a día con la fibrosis pulmonar es muy complicado, ya que a veces se siente vulnerable y no puede hacer todo lo que le gustaría. No obstante, cuenta con el apoyo constante de sus seres queridos que, además, se sienten muy orgullosos de todos los esfuerzos que hace para estar activa. Así lo ha declarado en alguna ocasión el propio príncipe Haakon.