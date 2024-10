A pesar de la delicada situación que atraviesa la monarquía noruega a raíz del escándalo que rodea al hijo mayor de la princesa Mette-Marit y el descenso de la popularidad por varias cuestiones, la familia real continúa con su agenda oficial. El rey Harald y el príncipe Haakon han participado en un acto homenaje a las víctimas de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 en Israel.

Más simbólico ha sido el acto en el que ha estado la princesa. Mette-Marit de Noruega mantiene una agenda relativamente reducida desde hace años debido a la fibrosis pulmonar que padece, aunque intenta participar en todos los compromisos que le resulta posible. La esposa del heredero ha visitado el Consejo de Salud Mental en la capital noruega, en el marco de los actos con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Una visita que este año es más especial si cabe, debido a que su hijo mayor aseguró en un comunicado tras su primera detención que sufría algunos problemas relacionados con esta cuestión.

La princesa Mette-Marit en un acto. (Foto: Gtres).

Sonriente y tranquila, la princesa no ha querido faltar a esta cita, aunque no ha hecho declaraciones sobre el escándalo que rodea a Marius Borg. Recientemente, ella y el príncipe heredero se pronunciaron brevemente ante los medios durante un compromiso oficial y dijeron que preferían no hacer comentarios de momento, aunque no descartaban hablar más adelante.

No ha sido el único compromiso relacionado con la salud mental en el que ha participado la princesa. Haakon de Noruega y su esposa han hecho una visita al Instituto Nic Waals de salud mental para niños y jóvenes. Una visita en la que los príncipes han podido conocer al personal y han recorrido las instalaciones. Además, se les ha informado sobre el trabajo que se lleva a cabo en la institución, que pone el foco en la salud mental de los niños y los jóvenes.

La complicada situación de Marius Borg

Aunque el hijo mayor de la princesa está en el punto de mira y ha acaparado numerosos titulares en las últimas semanas, Mette-Marit de Noruega no ha dejado de mantenerse a su lado, intentando separar su faceta como esposa del heredero de su papel como madre. De hecho, a finales del mes de septiembre varios medios criticaron duramente a la princesa después de que fuera vista de compras junto a su hijo, adquiriendo algunos artículos domésticos. Una actitud que algunas cabeceras consideran poco adecuada dadas las circunstancias que rodean al joven.

Marius Borg con su hermano Sverre Magnus. (Foto: Gtres).

El hijo mayor de la princesa lleva en el punto de mira desde el pasado mes de agosto, cuando fue detenido por primera vez por una presunta agresión a una mujer con la que mantenía una relación. Él mismo reconoció los hechos y aseguró que tenía problemas de salud mental y que iba a tomar medidas al respecto. Poco después, dos de sus ex parejas le denunciaron por su supuesta actitud agresiva y fue detenido de nuevo por, teóricamente, quebrantar una orden de alejamiento.

La situación de Marius Borg ha ido de mal en peor en las últimas semanas y esto está afectando a la reputación de la Corona, sobre todo, por la filtración de audios e información que dan una imagen de Haakon y Mette-Marit como unos padres permisivos que estaban al tanto del comportamiento inapropiado del joven.