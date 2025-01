Meghan Markle inaugura el 2025 con una sorprendente vuelta a Instagram

Meghan Markle vuelve a las redes sociales, en concreto, a Instagram. La esposa del príncipe Harry ha puesto en marcha un nuevo perfil personal coincidiendo con el primer día de este nuevo año. Una cuenta que, en un primer momento, llevaba el nombre de @Meghan, aunque poco después añadió su título de duquesa de Sussex, quizás para evitar confusiones.

A pesar de que de momento no se ha dado más información sobre este nuevo perfil ni tampoco se ha comentado oficialmente cuál es el objetivo de la nuera del rey Carlos III con su cuenta, lo cierto es que Meghan Markle ha querido que su primer post del año esté centrado en ella.

Los duques de Sussex durante un viaje a Colombia. (Foto: Gtres).

Se trata de un vídeo que, según ha trascendido, fue grabado por el príncipe Harry. En el clip, grabado en una playa desierta, se ve a la duquesa de Sussex corriendo de espaldas a la cámara, dirigiéndose hacia la orilla. Meghan Markle viste unos pantalones tobilleros de color blanco y una blusa fluida a tono. En el momento en el que llega a la orilla, la nuera del monarca se agacha y dibuja en la arena el número 2025, como gesto para dar la bienvenida al nuevo año. Luego se sacude las manos de la arena y mira sonriente a cámara antes de salir del plano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

El vídeo ha acumulado ya numerosos ‘me gusta’ y la cuenta tiene más de 600.000 seguidores. Sin embargo, no sigue a nadie y los comentarios parecen desactivados, por motivos que no han trascendido. Pese a esto, el perfil ha generado un gran revuelo puesto que no se tenía constancia de que la duquesa de Sussex estuviera preparando su regreso a las redes, más allá del proyecto de su firma de estilo de vida, American Riviera Orchard, que tiene su propia cuenta. La marca aún no se ha puesto en marcha del todo.

Meghan Markle en un acto en Los Ángeles. (Foto: Gtres).

En cuanto a la fotografía que la duquesa de Sussex ha escogido como imagen de su nuevo perfil, se trata de una instantánea en blanco y negro en la que se ve a Meghan Markle con un bonito vestido lencero y una sencilla gargantilla. Por ahora, aunque solamente ha publicado un post, todo hace indicar que la esposa del príncipe Harry quiere apostar por una línea visual muy concreta, en tonos grises y blancos. No obstante, esto es algo que podría ir cambiando a medida que crezca el perfil y vaya sumando temas y publicaciones.

Una decisión meditada

Una de las cosas que más ha llamado la atención es que la cuenta, en realidad, fue creada hace ya más de un año, en concreto, en 2022. Según ha trascendido, el perfil ha tenido otros nombres registrados, pero no ha sido hasta ahora cuando Meghan ha decidido hacer uno de ella. De hecho, en alguna ocasión se ha especulado con su posible regreso a las redes, sobre todo, cuando hizo unas declaraciones a The Cut en las que contó que quería volver a las redes. No obstante, todo apunta a que se ha tomado todo este proceso con calma.