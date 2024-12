Mary y Marie de Dinamarca: de enemigas a inesperadas aliadas

La supuesta enemistad entre la princesa Marie de Dinamarca y la hoy reina Mary ha sido una constante en los últimos años que ha hecho correr ríos de tinta. Más aún cuando, tras el anuncio de abdicación de la reina Margarita hace ya casi un año, solamente el príncipe Joaquín asistió a los actos con motivo de la proclamación de su hermano como nuevo jefe del Estado. Ni rastro de Marie y de sus hijos en un día tan importante para la monarquía danesa.

Un gesto que para muchos fue la constatación de que las relaciones entre ambas cuñadas estaban totalmente rotas y de que Marie no tenía la intención de formar parte de la vida de Mary y Federico en su nueva etapa como reyes más de lo estrictamente necesario. De hecho, cuando la casa real anunció que ni Joaquín ni Marie pasarían la Navidad en Dinamarca se volvió a dejar patente que la relación entre las dos parejas no es demasiado fluida.

Sin embargo, hace unos días la princesa Marie sorprendió al reaparecer en Dinamarca en varios actos en el marco de la visita de Estado del presidente de Egipto. Una visita en la que vimos a la princesa tranquila y relajada, compartiendo espacio con su cuñada de manera natural y sin ningún atisbo de incomodidad. El que no estuvo fue el príncipe Joaquín que, según la prensa danesa, tenía otros compromisos en Estados Unidos, aunque no se ha dado una versión oficial sobre su ausencia. No obstante, a pesar de sus obligaciones en Washington, es probable que se podría haber organizado todo para que estuviera en Dinamarca en caso necesario.

Mary y Marie, en medio de los hermanos

Durante la cena de gala, la princesa y la reina se mostraron bastante cómplices. Una situación que ha llamado mucho la atención debido a las presuntas tensiones del pasado. Hacía ya bastantes meses que no se veía a las dos juntas en un acto ya que la última vez que coincidieron fue en el funeral de un antiguo miembro del personal de la casa real. Allí, según algunos testigos, sí que hubo algún acercamiento entre ambas cuñadas.

Sin embargo, la realidad es que los dos matrimonios están en momentos vitales muy diferentes. Federico y Mary están centrados en consolidar su papel como reyes, mientras que Marie y Joaquín viven a miles de kilómetros, en Estados Unidos. Allí el hijo menor de la reina Margarita ejerce como agregado militar en Washington.

La presencia de Marie en Copenhague sin su marido y con bastante complicidad con la reina hace pensar que las tensiones ahora podrían haberse trasladado a los dos hermanos y haber dejado al lado a las cuñadas. Algo que no sería del todo extraño si se tiene en cuenta que el príncipe Joaquín ya se ha pronunciado en el pasado sobre su descontento sobre algunas cuestiones.

Por ejemplo, en el año 2021 aseguró que las cosas con su hermano eran un poco más complicadas, cuando ya vivía en Francia. La situación se recrudeció cuando la reina Margarita anunció la retirada de los títulos a los hijos de Joaquín, lo cual afectó mucho al príncipe y a su entorno. Tanto que la monarca tuvo que emitir un comunicado asegurando que quizás no había tenido en cuenta la sensibilidad de su hijo y sus nietos cuando anunció su decisión, aunque no se echó atrás. Desde entonces, ninguno de los hijos de Joaquín es ya príncipe, en un esfuerzo por reducir el número de miembros de la familia real.

A partir de esa decisión, Joaquín y su familia se trasladaron a Estados Unidos -nunca se dijo que fuera por la retirada de los títulos- y sus visitas a Dinamarca han sido contadas. Ni siquiera para ver a la reina Margarita, cuya salud se ha visto muy resentida en los últimos tiempos.

Precisamente por esto ha llamado tanto la atención la presencia de Marie en Copenhague y, más aún, la complicidad con su cuñada, con la que nunca se llevó especialmente bien. Quizás ambas hayan querido dejar atrás sus diferencias y hacer un frente común para que los dos hermanos acerquen posturas y, sobre todo, para que la reina Margarita pueda disfrutar de una familia unida en sus últimos años de vida.

Las claves de la disputa

No es ningún secreto que los dos hijos de la reina Margarita nunca han tenido una relación especialmente estrecha. Sin embargo, estas tensiones se trasladaron a sus mujeres a raíz de un suceso que tuvo lugar en el año 2005 cuando tras la boda de los reyes la prensa danesa aseguró que Joaquín estaba enamorado de la australiana. Años después los rumores volvieron a cobrar fuerza cuando el príncipe anunció su compromiso con Marie, que guarda un enorme parecido con Mary y que tiene prácticamente el mismo nombre.

A esto hay que añadir que después del enlace de Joaquín y Marie de Dinamarca se publicó una imagen de Joaquín y Mary a punto de darse un beso, lo cual generó una gran crisis. La reina Margarita tuvo que tomar cartas en el asunto y promovió una campaña para mejorar la imagen de las dos cuñadas, aunque no tuvo mucho éxito. Además, Joaquín siempre se quejó de su papel de ‘segundón’, lo cual acrecentó la sensación de descontento en la pareja y la tensión con los actuales reyes.