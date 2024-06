La importante cita en la que Kate Middleton podría volver a dejarse ver

La princesa de Gales podría hacer una nueva aparición pública en medio de su tratamiento para el cáncer. Hace apenas unas semanas, Kate Middleton reapareció para acompañar a su marido y a sus hijos en la celebración oficial del cumpleaños del rey Carlos III, en el tradicional Trooping the Colour. Un día antes, el Palacio de Kensington emitió un comunicado en el que confirmaba que la princesa de Gales estaría en los actos, sin que esto significase que retomara su agenda oficial.

A pesar de que Kate Middleton se mostró feliz y sonriente durante toda la jornada, desde que tuvo lugar la celebración, no se la ha vuelto a ver en público. No obstante, el príncipe Guillermo no ha cancelado ningún compromiso, e incluso estuvo con sus hijos mayores celebrando su cumpleaños en uno de los conciertos de Taylor Swift en Londres, lo que hace pensar que la evolución del tratamiento de su esposa es positiva.

Kate Middleton, junto a sus hijos en el Trooping the Colour. (Foto: Gtres)

De momento, fuentes oficiales no han confirmado si la princesa de Gales va a participar en algún otro acto pronto, aunque en el comunicado inicial se apuntó la posibilidad de que pudiera dejarse ver a lo largo de las próximas semanas según se fuera encontrando. Sin embargo, algunos medios aseguran que Kate Middleton estaría pensando en hacer una nueva aparición pública muy pronto.

Entre las opciones que se barajan se encuentra el torneo de Wimbledon, una de las citas preferidas de la agenda de la princesa de Gales, y a la que raramente suele faltar desde hace años, ya que es patrocinadora.

Kate Middleton durante su reaparición. (Foto: Gtres)

A pesar de que todavía no hay información oficial al respecto, la experta Emily Andrews ha comentado que Kate Middleton podría acudir al torneo de Wimbledon si se sintiera bien y sus médicos le dieran luz verde.

Aunque la princesa de Gales tendría ganas de poder estar algún día en el torneo, en estos momentos, su prioridad principal es su salud y su familia y está aprovechando esta delicada etapa para poder pasar tiempo junto a sus hijos y su marido, que incluso ha tenido que hacer modificaciones en su agenda en los últimos meses para poder estar pendiente de su esposa. No obstante, ahora mismo no se han hecho cambios en la actividad del príncipe de Gales, lo que hace pensar que la evolución de Kate Middleton es positiva.

Kate Middleton con su hija Charlotte, en Wimbledon. (Foto: Gtres)

Al margen de una posible reaparición en Wimbledon, lo que sí es muy probable es que la familia aproveche las próximas semanas para viajar a Balmoral, donde los Windsor disfrutan del verano. No obstante, habrá que esperar aún para que la princesa de Gales retome su agenda institucional y, en todo caso, el regreso a sus funciones públicas será gradual y escalonado, siempre teniendo en cuenta lo mejor para ella y las recomendaciones del equipo médico que vela por su tratamiento y su estado de salud.