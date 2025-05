Este 22 de mayo, Kate Middleton ha reaparecido con fuerza, estilo y un guiño muy simbólico a Lady Di en un acto oficial que deja titulares para todos los gustos. La Princesa de Gales ha viajado hasta Glasgow para ejercer como madrina del HMS Glasgow, el nuevo buque de guerra de la Royal Navy, en una ceremonia tradicional que incluye el clásico momento de estrellar una botella (en este caso, de whisky escocés) contra el casco de la nave. Al acto oficial también ha acudido el príncipe Guillermo.

Pero más allá del protocolo militar y el simbolismo naval, Kate ha sabido acaparar todas las miradas con un estilismo de inspiración marinera que roza la perfección y despierta inevitablemente comparaciones con su icónica suegra. El vestido en cuestión, de la firma británica Suzannah London, es un abrigo-vestido azul marino de silueta entallada, con detalles blancos en cuello, botones y puños, que no sólo respira elegancia, sino también intención. ¿El precio? Más de 2.000 euros, aunque con un retorno mediático que cualquier marca firmaría con los ojos cerrados.

La princesa Kate Middleton y el príncipe Guillermo en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El conjunto se completa con un tocado azul marino de ala ancha, firmado por el incombustible Philip Treacy, y un broche diseñado especialmente para la ocasión con el escudo del HMS Glasgow, lo que da al look un aire entre sofisticado y ceremonial, sin perder frescura. El broche es una pieza exclusiva creada por la prestigiosa firma James Porter & Son, una histórica joyería escocesa con más de 160 años de trayectoria. Fundada en 1858 y con sede en la emblemática Argyll Arcade de Glasgow, la casa joyera es conocida por su artesanía refinada y su estrecha vinculación con tradiciones británicas. Esta creación especial rinde homenaje al HMS Glasgow y refuerza el vínculo entre la realeza y los símbolos nacionales.

Los zapatos nude de Gianvito Rossi -un básico en el armario de la princesa- y los pendientes de diamantes y zafiros que pertenecieron a la princesa Diana cierran el look con la dosis justa de clasicismo. Esta joya, cabe destacar, fue un regalo del que era príncipe Heredero de Arabia Saudita por su boda con el entonces príncipe Carlos en 1981.

La princesa Kate Middleton en un acto oficial. (Foto: Gtres)

El estilismo, más allá de su acierto visual, no es casual. Es un guiño claro al look marinero que Diana de Gales llevó en 1993 para otro acto relacionado con la Royal Navy. Kate sabe cómo utilizar la moda como vehículo de memoria y legado, y hoy lo ha hecho con elegancia quirúrgica. No es la primera vez que recurre a referencias sartoriales que evocan a la madre de su esposo, pero este gesto tiene un peso especial: dignifica la historia, une generaciones y construye continuidad.

Pero fiel a su estilo como royal del siglo XXI, Kate Middleton no se ha limitado a posar impecable: también se involucra con cercanía y naturalidad. Durante la ceremonia de botadura del HMS Glasgow, ha seguido la tradición naval de estrellar una botella -en este caso, de whisky escocés- contra el casco del buque para desear buena fortuna a la tripulación. Después del acto, la princesa de Gales se ha mostrado muy cercana: ha charlado con miembros de la Marina y ha saludado al público con una sonrisa constante. Uno de los momentos más comentados ha sido cuando un espontáneo le ha gritado «¡Eres hermosa!» y, tras un segundo, ha añadido, mirando a Guillermo: «¡Tú también!». El príncipe, con su habitual sentido del humor británico, ha replicado: «No tienes que decir eso, no te preocupes», provocando carcajadas entre los asistentes.