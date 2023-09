Juan Carlos I está de regreso en el que se ha convertido en su safe place: Sangenjo. Pese a tener establecida su residencia en Abu Dabi, es habitual ver al padre del Rey en tierras gallegas, siendo esta la cuarta vez que visita España y, en concreto, su paraíso particular. Era el pasado lunes cuando aterrizaba en Vigo donde, como ya se ha convertido en tradición, le esperaba su amigo Pedro Campos. Lo que nadie se imaginaba es que esta nueva visita en suelo español estaría protagonizada por un inédito reencuentro familiar.

El rey Juan Carlos I en Sangenjo / Gtres

A última hora del pasado miércoles, después de patronear su primer entrenamiento en el Bribón, recibía la visita de la infanta Margarita. Un viaje cargado de significado, puesto que los hermanos siempre han mantenido una estrecha relación que, por circunstancias de la vida, han tenido que mantener en la distancia. Se trata de la primera vez que se ven desde el último viaje de Margarita a Emiratos Árabes. Pero la duquesa de Soria no ha estado sola. Junto a ella, sus hijos, Alfonso y María Zurita, así como Carlos, el hijo de la ex concursante de MasterChef Celebrity. Todos juntos, como una familia unida, han surcado las aguas de la ría de Pontevedra. Mientras la sobrina de don Juan Carlos se ha sentado junto a su hijo, el padre de Felipe VI ha hecho lo propio al lado de su hermana, de quien ha estado pendiente en todo momento y con quien se ha mostrado de lo más cariñoso, dejando claro que, pase lo que pase, siguen unidos.

El rey Juan Carlos I se reúne con su hermana Margarita, María y Alfonso Zurita en Sangenjo / Gtres

Esta visita de María Zurita a su tío se produce apenas dos semanas después de su operación. La ex concursante de MasterChef Celebrity tuvo que ser intervenida por dos hernias y una estenosis de la que, a juzgar por las imágenes, parece estar completamente recuperada. «Muchas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo y vuestro cariño. La operación ha ido genial», compartió en sus redes sociales. Y así ha sido, llegando incluso a poder viajar hasta Sangenjo para reencontrarse con Juan Carlos I y dejar para el recuerdo una imagen que hacía tiempo no se producía. Pero esta no será la única visita que recibirá Juan Carlos I en su regreso a Sangenjo. Se espera que su hija mayor, la infanta Elena, también se desplace hasta allí este viernes, 29 de septiembre, como acostumbra a hacer siempre que su padre pisa suelo español.

El rey Juan Carlos I se reúne con su hermana Margarita, María y Alfonso Zurita en Sangenjo / Gtres

Por primera vez, hemos visto a todos juntos desde que el rey Juan Carlos pusiera rumbo a Abu Dabi y comenzase una nueva vida lejos de su tierra natal y, por tanto, de su familia. Una imagen de lo más inesperada que se produce a escasas horas de la visita oficial de Felipe VI a La Toja. Padre e hijo estarán separados por 15 kilómetros, con todas las miradas puestas-pero sin noticias- en un posible reencuentro. Donde sí podrían coincidir es en la fiesta privada organizada con motivo del 18º cumpleaños de la princesa Leonor. El próximo 31 de octubre, la heredera al trono soplará las velas por su mayoría de edad; un día marcado en rojo en el calendario en el que jurará la Constitución ante las Cortes para después celebrar junto a su familia su cumpleaños en el Palacio de El Pardo, una fiesta en la que se espera a su abuelo.