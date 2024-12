Jamaica pone en marcha el proceso para ‘destronar’ a Carlos III

A pesar de que en términos de salud el 2024 va a terminar mucho mejor para el rey Carlos III y su familia de lo que empezó, en lo que respecta a cuestiones oficiales el monarca afronta un nuevo problema a las puertas del nuevo año. Jamaica ha anunciado que va a dar los primeros pasos para iniciar el proceso para destituir al padre del príncipe de Gales como jefe de Estado, con todo lo que esto significa para los Windsor.

Hace unos días, Marlene Malahoo Forte, ministra de Asuntos Jurídicos y Constitucionales de Jamaica, presentó la Ley de la República de 2024. Una propuesta con la que se quiere modificar la Constitución en la Cámara de Representantes. Tal como anunciaron medios locales, la mandataria presentó esta iniciativa como algo histórico, un paso al frente para dejar atrás el pasado y comenzar una nueva etapa. La nueva ley supone un importante avance para el país en su esfuerzo por alcanzar el objetivo de tener un jamaicano como jefe del Estado en lugar de que desempeñe este papel un monarca británico de manera hereditaria y a miles de kilómetros.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres).

En unas declaraciones al periódico británico The Guardian, Forte aseguró que el país celebra año tras año en el mes de agosto el aniversario de su independencia. Una jornada en la que se invita a la reflexión sobre la situación actual, así como a plantar todo lo que queda por hacer. No hay año en el que no se ponga sobre la mesa la cuestión de la monarquía y la necesidad de promover un cambio. No obstante, para abolir la monarquía e iniciar el proceso hacia un régimen de república, es necesario que las dos cámaras del Parlamento aprueben una ley con una mayoría de dos tercios. Después, el proyecto se remitiría para un referéndum público.

A pesar de que los deseos de un sector importante de los jamaicanos es ser un país independiente con su propio jefe de Estado, lo cierto es que el proyecto de ley todavía tiene que pasar por varias etapas hasta que pueda convertirse en una realidad. Es probable que esta iniciativa encuentre algunos obstáculos, ya que los partidos de la oposición han expresado sus inquietudes al respecto. Sobre todo, por el momento en el que se quiere presentar el proyecto, justo antes de las elecciones nacionales.

Los príncipes de Gales en Jamaica. (Foto: Gtres).

Además, hay cuestiones que hay que estudiar con detenimiento, como el tema del Consejo Privado, que tiene sede en el Reino Unido, y que tendría que ser reemplazado por el tribunal de justicia del Caribe como el tribunal de apelaciones más alto de Jamaica. «No se puede decir que se está completamente descolonizado si se mantiene el Consejo Privado como tribunal más alto», ha dicho la senadora Donna Scott-Mottley, portavoz de justicia del principal partido de oposición, el Partido Nacional Popular.

A pesar de esto, la oposición está dispuesta a trabajar en el proyecto de ley para dar este importante paso: «Al fin y al cabo, no se trata de partidos políticos, sino de nuestra nación. Se trata de nuestra gente y de cerrar el círculo completo de la independencia para nuestro país», ha dicho Scott-Mottley.

La Reina Isabel II en Jamaica. (Foto: Gtres).

Por su parte, Forte ha comentado que la administración del primer ministro Andrew Holness ha optado por un enfoque gradual de este tema, sobre todo, en lo que respecta a los asuntos relacionados con la justicia. Además, en las calles de Jamaica la mayoría de las personas apuesta por continuar con este proceso y cortar los lazos con el Reino Unido, porque no encuentran mucho sentido a tener a Carlos III como jefe del Estado a miles de kilómetros. No obstante, hay algunos sectores que consideran que hay que hacer una reforma más profunda del país, al margen de apostar por un régimen republicano.

La nueva situación de Carlos III

En estos momentos en rey Carlos III -y antes su madre, la Reina Isabel II- es el jefe de Estado de 15 territorios (incluido el Reino Unido), entre ellos Jamaica. Sin embargo, desde hace algún tiempo varios políticos jamaicanos han expresado su deseo de convertirse en una república. Es más, cuando los príncipes de Gales visitaron Jamaica en el año 2022, el primer ministro Holness comentó a la pareja que su país había iniciado algunos trámites en este sentido, ya que su intención era cumplir con su destino como país independiente, desarrollado y próspero.

Los príncipes de Gales en Jamaica. (Foto: Gtres).

En los últimos años, en toda la zona del Caribe se ha producido un cambio respecto a la popularidad de la familia real británica y muchos de los miembros de ‘La Firma’ se han encontrado con protestas. Cuatro de las 12 antiguas colonias han hecho la transición hacia una república: Guyana, Trinidad y Tobago, Dominica y Barbados. Un clima que está en línea con lo que se comentó en la última reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth en Samoa, en la que los países africanos y caribeños exigieron que el grupo incluyera en su agenda el plan de 10 puntos de la Comunidad del Caribe. Un plan que busca acciones reparadoras por los crímenes cometidos en estas zonas en el pasado por los colonizadores.