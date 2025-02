La infanta Sofía, en la cuenta atrás para un nuevo reencuentro familiar

La infanta Sofía continúa volcada en sus estudios en Gales mientras que la princesa de Asturias surca los mares a bordo del Juan Sebastián Elcano. La hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia regresó al Reino Unido a principios del mes de enero, poco antes de que Leonor empezase su travesía en el buque escuela. No pudo estar en Cádiz para despedirse de ella, pero sí que participó en la merienda del día 6 de enero en casa de su abuelo materno, Jesús Ortiz.

Al igual que ocurrió con la heredera durante su estancia en el Atlantic College, no son muchos los detalles que trascienden del día a día de la infanta Sofía en el colegio. La Casa de S.M. el Rey distribuyó una serie de fotografías oficiales en el momento en el que la infanta ingresó en el centro el pasado año, pero no ha habido desde entonces más material oficial. Eso sí, algunos perfiles en redes sociales sí que han revelado cuestiones relacionadas con la rutina de los estudiantes con los que comparte su día a día la hermana de la princesa de Asturias.

La infanta Sofía en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

Esperada vuelta a casa

La última vez que Sofía estuvo en España fue coincidiendo con sus vacaciones de Navidad. Unos días de descanso en los que pudo disfrutar de tiempo en familia, así como reencontrarse con su hermana, a la que está muy unida. Sin embargo, la próxima vez que vuelva a casa no tendrá esta opción.

Tal como aparece en el calendario oficial del colegio, los alumnos empezarán sus vacaciones de Pascua el viernes 11 de abril, justo antes de que comience la Semana Santa. Será entonces cuando Sofía pueda regresar a casa y reencontrarse con sus padres, los Reyes don Felipe y doña Letizia. No así con la princesa de Asturias, que en esas fechas estará navegando entre Valparaíso y Perú. El buque escuela llega a Chile el 4 de abril y está allí hasta el día 8. Después emprende la travesía de nuevo hacia Callao, donde llegará el día 18. Por tanto, para cuando Sofía viaje a España, la princesa Leonor estará en plena travesía por el Pacífico.

La princesa Leonor en Gran Canaria. (Foto: Gtres)

La infanta podrá disfrutar de unas merecidas vacaciones hasta el lunes 21 de abril, cuando tendrá que reincorporarse a las clases. Será entonces cuando empiece la recta final del curso, con la vista puesta en sus próximos pasos. El fin de las clases para los estudiantes de segundo está previsto el 24 de mayo, cuando se llevará a cabo la ceremonia de graduación. Una cita a la que no podrá asistir la princesa Leonor, que estará en República Dominicana.

El futuro de la infanta Sofía

A pocos meses de que termine su estancia en Gales, desde la Casa de S.M. el Rey todavía no se han pronunciado sobre los próximos pasos de la infanta Sofía. No se sabe si seguirá la estela de la princesa Leonor y realizará algún tipo de formación militar, o si optará por otro camino. No obstante, lo más probable es que en las próximas semanas se despejen las dudas sobre este tema.