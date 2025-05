Los importantes detalles la graduación de Ariane de Holanda: looks, ausencias y un mensaje clave

El fin de semana ha estado marcado por un evento cargado de emoción: la graduación de la infanta Sofía. El acto ha tenido lugar en Gales (Inglaterra) y numerosos medios se han hecho eco del éxito que ha cosechado la hija menor del Rey Felipe VI. Aunque la joven ha acaparado gran parte del protagonismo de las últimas horas, hay otra royal que se ha visto en la misma situación: la princesa Ariane de Holanda, hermana de Amelia de los Países Bajos, la heredera.

La Casa Real holandesa ha emitido un comunicado que dice: «la princesa Ariane ha completado los exámenes de Bachillerato Internacional en el United World College Adriatic. Hoy, la escuela celebra el final del período de exámenes con la tradicional Ceremonia de Graduación y Clausura del Año Académico. Los resultados de los exámenes se esperan para principios de julio». Este mensaje es muy importante porque confirma el apoyo de la institución hacia la hija de los reyes Guillermo y Máxima.

El soberano de los Países Bajos y su mujer se han trasladado hasta Duino, la ciudad italiana donde se ha celebrado la graduación. El United World College Adriatic es un centro que comparte la misma filosofía del internado donde ha estado la infanta Sofía, por eso esta noticia ha tenido repercusión en España. Según la prensa de Holanda, la princesa Ariane es muy responsable y ha completado su formación con resultados muy favorables.

Los looks de la graduación

La graduación de Ariane de Holanda. (Foto: Casa Real de los Países Bajos)

Como todo el mundos sabe, los expertos británicos aseguran que doña Letizia es «la Reina mejor vestida del mundo». No obstante hay otras consortes que también despiertan la curiosidad del pueblo, como es el caso de Máxima de Holanda. Esta última se ha decantado por un vestido estampado de corte midi que ha sido un gran acierto. En otras ocasiones luce tocados u otros complementos llamativos, pero en esta ocasión le ha cedido el protagonismo a su hija Ariane.

La reina Máxima ha apostado por en naranja, uno de sus colores preferidos. Lo cierto es que su elección ha generado comentarios bastante positivos, pues es elegante y original a la par que discreta. La verdadera estrella tenía que ser Ariane de Holanda, quien terminado sus estudios en Italia. La princesa ha elegido un vestido morado, con hombreras y escote en forma de v.

El rey Guillermo ha continuado la misma línea que sigue siempre y se ha puesto un traje elegante, sencillo y acorde a esta época del año. Se trataba de un conjunto compuesto por dos piezas en tono marrón que ha combinado con una camisa azul.

Las grandes ausencias

Amalia de Holanda posando con su familia. (Foto: Gtres).

Igual que le ha sucedido a la infanta Sofía, la princesa de Holanda no ha podido contar con la presencia de sus hermanas, Amalia y Alexia. Cada una está inmersa en su propia agenda y no han encontrado hueco para desplazarse hasta Italia. No obstante, entre ellas hay una bonita relación que ha quedado patente en numerosas ocasiones.

Los reyes de los Países Bajos tienen muy en cuenta la privacidad de sus hijas porque ya han tenido problemas al respecto. Para ellos la seguridad es primordial, pero la graduación de Ariane era lo suficientemente importante como para dar información al respecto.