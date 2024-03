El rey Carlos III ha dado un paso al frente. Casi dos meses después de anunciar que padece un cáncer -del que no se han dado detalles, ni tampoco del tratamiento al que se está sometiendo-, el monarca ha tomado la decisión de retomar su agenda. En medio de un momento delicado para la Corona, sobre todo, por la confirmación del diagnóstico de la princesa de Gales, el jefe del Estado va a reaparecer en público en una fecha muy simbólica: el servicio religioso de Pascua.

No es casualidad que Carlos III haya elegido esta fecha para retomar, en parte, sus compromisos. El monarca nunca se ha desvinculado de la actividad oficial, de hecho, desde el Palacio de Buckingham han ido informando de las reuniones y encuentros que ha mantenido el rey Carlos a lo largo de estas últimas semanas, en las que ha estado alejado de compromisos multitudinarios. A diferencia de Kate Middleton que, hasta el último momento ha preferido optar por el hermetismo para proteger a su familia, el rey Carlos III ha sido más abierto sobre su situación e incluso se ha dejado ver en el coche o asistiendo al servicio religioso en Norfolk cada domingo.

El Rey Carlos III, en un acto oficial en Londres. / Gtres

Sin embargo, ahora que ya se sabe lo que le ocurre a la princesa de Gales y que el príncipe Guillermo estará alejado de la actividad oficial hasta que terminen las vacaciones de sus hijos menores a mediados del mes de abril, Carlos ha decidido reaparecer en público. No se sabe nada en concreto de su estado o de su tratamiento, pero, a tenor de las últimas imágenes publicadas por fuentes oficiales, su aspecto es bueno.

Será el próximo domingo cuando el jefe del Estado retome su agenda, aunque, todavía no se ha confirmado si será una reaparición puntual para ‘calmar las aguas’ o si ya, a partir de ese momento, volveremos a ver al rey Carlos III en más compromisos. Su sobrino, Peter Phillips, ha declarado recientemente que el rey no lleva bien no poder trabajar tanto como quisiera, y que le está costando mucho alejarse de los actos oficiales por salud. Al fin y al cabo, Carlos III está acostumbrado a seguir el mismo patrón de trabajo que su madre, la Reina Isabel, que estuvo al pie del cañón hasta casi el último día de su vida.

Fortalecer la imagen de la Corona

Lo que está claro es que el padre del príncipe de Gales es plenamente consciente de la importancia de dar una imagen fuerte de la institución, después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. En estos momentos, con los príncipes de Gales ausentes, el rey Carlos III tiene que salir al frente para ofrecer una garantía de que no se está produciendo una crisis en la Corona y, para eso, hay que mostrarse en público. De ahí que haya decidido acudir al servicio religioso de Pascua.

Una cita en la que se mezcla lo familiar y lo institucional, y que no implica grandes aglomeraciones o presión para el rey, sobre todo, porque aún está en tratamiento. Ahora solamente queda esperar a ver cuáles son sus próximos pasos, en función también de la evolución de Kate Middleton. Por cierto, Carlos III está siendo un gran apoyo para ella en todo este proceso.