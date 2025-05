Máxima de Holanda no pudo estar presente en las exequias del Papa Francisco. A pesar de que ella ha seguido siendo católica y de que tanto el Pontífice como la reina tenían en común su origen argentino, la esposa del rey Guillermo Alejandro faltó a los funerales por una razón de peso. La celebración del Día del Rey le impidió estar en Roma, donde sí que estuvieron mandatarios y representantes de diferentes casas reales europeas, entre ellos, los Reyes don Felipe y doña Letizia, los reyes de los belgas, los de Suecia o los príncipes herederos de Noruega.

A pesar de que no pudo viajar a Roma y de que tampoco se envió a ningún miembro de la familia real, la reina no quiso vestir de colores llamativos el día del funeral, sino que apostó por un diseño mucho más sobrio, probablemente como gesto hacia el Santo Padre.

La reina Máxima saludando al Papa Francisco. (Foto: Gtres)

Han pasado ya varias semanas desde que tuvieran lugar las exequias y ahora es el Papa León XIV el que celebrará el 18 de mayo la misa de inauguración de su Pontificado. Una cita a la que la reina Máxima sí que ha confirmado su asistencia y que coincide con un fin de semana clave en su vida.

Viaje sola a Roma

El destino ha querido que la inauguración de León XIV se haya fijado para un día después del cumpleaños de la reina. La argentina sopla las velas de su 54 aniversario el 17 de mayo, víspera de la misa del Pontífice.

La casa real no ha confirmado si la familia real hará algo especial en esa jornada, aunque cabe esperar que se distribuyan nuevas fotografías de la reina, como suele ser habitual. No obstante, será una celebración discreta, dado que la argentina tiene que volar esa misma noche a Roma para poder estar en la misa inaugural el domingo a primera hora.

Máxima de Holanda en un acto con Schoof. (Foto: Gtres)

Lo que sí se sabe es que Guillermo-Alejandro no va a acompañar a su esposa a Roma, aunque los motivos de esta ausencia no se han confirmado. De hecho, en la agenda oficial no consta ningún compromiso del rey. No obstante, el monarca tiene que estar el día 21 en Japón para visitar el pabellón de los Países Bajos en la Expo de Osaka.

Ante la ausencia del rey, la reina no va a estar sola en el Vaticano. Tal como han confirmado fuentes oficiales, Máxima de Holanda contará con el apoyo del primer ministro Schoof, que también viajará a Roma. A pesar de ser católica, la argentina no podrá vestir de blanco, ya que el país del que es consorte es protestante.

Los reyes Guillermo y Máxima en los Países Bajos. (Foto: Gtres)

¿Una visita a Ariane?

Pese a que desde la casa real no han dado detalles al respecto, la reina podría aprovechar su viaje a Roma para hacer una visita a su hija menor, la princesa Ariane, que está a punto de terminar el Bachillerato Internacional en uno de los centros de UWC -la misma organización a la que pertenece el internado en el que estudia la infanta Sofía-. A pocos días de su graduación, de momento no se ha confirmado cuáles van a ser los próximos pasos de la princesa, aunque salvo en el caso de la heredera, los reyes han intentado que las vidas de sus hijas mantengan la mayor privacidad posible.