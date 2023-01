Felipe VI cumple este 30 de enero 55 años. A pesar de que se trata de una cifra redonda, en principio, no está previsto ningún acto oficial para conmemorar este aniversario del monarca. Es más, incluso, su agenda está despejada de compromisos, al menos de cara al público. Esto no significa que el Rey no tenga actividades, sino que no hay ningún acto con cobertura mediática, lo que puede suponer que don Felipe haya optado por vaciar de citas su calendario, o bien, que vaya a dedicarse al ‘trabajo de despacho’.

Al igual que ocurrió el pasado año, en este aniversario, el monarca tampoco va a contar con la compañía de su hija mayor, la Princesa Leonor. La heredera se encuentra estudiando el segundo curso de Bachillerato Internacional en Gales y no está previsto que vuelva a España hasta las vacaciones de Pascua. Sin embargo, podría ser que la Familia Real hubiera aprovechado el fin de semana para visitar a Leonor y celebrar con ella el cumpleaños del Rey, algo que, por cierto, ya hizo en 2022, aunque en aquel momento el día del aniversario de don Felipe cayó en domingo.

Sea como fuere, la realidad es que, dadas las circunstancias, este cumpleaños se presenta como un tanto atípico para el jefe del Estado. Es más, sin previsión de que desde el Palacio de la Zarzuela se hagan públicas algún tipo de fotografías o vídeos oficiales con motivo de este aniversario, todo apunta a que el monarca disfrutará de esta fecha en familia y en privado.

Hay que remontarse al 50 cumpleaños de don Felipe, en el año 2018 para recordar una serie de imágenes y vídeos que se distribuyeron entonces, y que mostraron su faceta más familiar. Documentos en los que se podía ver al jefe del Estado con sus hijas y con la Reina Letizia, en su entorno cotidiano, esto es, acompañándolas al colegio, comiendo en casa o disfrutando de un día tranquilo. Un material que acercaba la figura del Rey al resto de los españoles, como un padre más de familia.

Y es que, a pesar de ser el jefe del Estado, don Felipe es un padre atento y cariñoso. Algo que no solo se ha podido ver en este material que la Casa de S.M. el Rey distribuyó por su 50 cumpleaños, sino también, en los actos en los que han participado sus hijas.

A pesar de que los Reyes siempre han insistido en que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía recibieran el mismo trato y educación, con el paso del tiempo, las diferencias entre ambas se han ido haciendo cada vez más evidentes. Primero a partir de la proclamación de Felipe VI y, más especialmente, cuando el Rey le hizo entrega del Toisón de Oro a su hija mayor, en 2018, precisamente en su 50 cumpleaños.

Mientras que la Infanta Sofía no tiene un camino marcado, los pasos de la Princesa Leonor están totalmente medidos, y eso queda reflejado en cada una de sus apariciones. De un tiempo a esta parte y, según el protocolo, la heredera se coloca a la derecha del Rey, mientras que Sofía se ubica junto a la Reina. Quizás porque siempre se ha dicho que Leonor se parece a don Felipe o probablemente porque el monarca es el espejo en el que tiene que mirarse, de cara al público, la relación entre el Rey y su hija mayor parece más estrecha que con su hija menor, que parece tener más afinidad con doña Letizia. Una realidad que se percibe de puertas para afuera y que, probablemente es fruto de un deber y un compromiso compartidos.