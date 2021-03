Continúa la preocupación en Windsor por Felipe de Edimburgo. Hace más de dos semanas que el marido de la reina Isabel ingresaba en el hospital Rey Eduardo VII de la capital británica por recomendación de su médico de confianza después de varios días encontrándose mal. Una medida de precaución según fuentes oficiales, que no ofrecieron más detalles en torno a su situación. Hace unos días, después de confirmarse que el Príncipe padecía una infección -cuyos detalles no se han determinado-, el Duque era trasladado al hospital de San Bartolomé, especializado en temas cardíacos para continuar ahí en proceso de observación, ya que en 2011 se implantó un stent. Hoy por fin ha trascendido que ha sido sometido a una cirugía cardíaca.

Según explica el breve comunicado emitido por el palacio de Buckingham, “el duque de Edimburgo fue operado ayer de manera satisfactoria por una condición cardíaca preexistente en el hospital de San Bartolomé. Su Alteza Real continuará ingresado en observación, tratamiento y recuperación durante algunos días”, mantiene el texto.

De momento no han trascendido más detalles sobre la operación, aunque podría tratarse de un reemplazo del stent que se le colocó hace años o algo similar. Es la primera vez que Felipe de Edimburgo pasa tanto tiempo ingresado, lo que ha hecho crecer los rumores sobre su estado. De hecho, la visita hace unos días del príncipe Carlos en un momento en el que las visitas se encuentran no desaconsejadas, sino prohibidas, hizo temer lo peor en torno a su estado. Quien no ser prevé que vaya al hospital es la reina Isabel, aunque está permanentemente informada de la evolución de su marido y, por ahora, no ha hecho ningún cambio en su agenda oficial.

A pesar que desde la Casa Real la información suministrada en torno al estado del Príncipe es muy escasa, han sido varios los miembros de la familia Windsor que no han dudado en hacer algunos comentarios sobre su evolución. El príncipe Guillermo fue el primer de ellos, pero también el conde de Wessex y más recientemente Camilla Parker. El príncipe Eduardo aseguró en una videollamada que su padre estaba bien, pero que estaba un poco aburrido de estar solo y no poder hacer nada. Por su parte, la duquesa de Cornualles visitaba ayer un centro de vacunación a las afueras de Londres y, aunque es más que probable que estuviera al tanto de que su suegro iba a ser intervenido, cuando le preguntaron por su evolución, optó por decir que “se encontraba mejor, aunque el tratamiento está siendo doloroso”.

Las últimas semanas están siendo complicadas para el marido de la reina Isabel. Al margen de su delicado estado de salud y de que tiene que permanecer solo por la situación de emergencia sanitaria, el mismo día en el que ingresó, Felipe de Edimburgo se enfrentó a una triste noticia, la muerte de su amigo y expaje Robert Jobson. Se trataba de una dura pérdida para el marido de la reina Isabel, ya que estaba muy unido a él, además de ser m ás joven. No hay que olvidar que, a pesar de su ‘salud de hierro’, el Duque está a punto de cumplir cien años, una cifra que él mismo no quiere festejar a lo grande sino en la intimidad con su familia.