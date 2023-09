Sale a la luz el libro más picante que guardaba el marido de la Reina Isabel

No es ningún secreto que el que fuera marido de la Reina Isabel, el príncipe Felipe de Edimburgo, era conocido por su sentido del humor y por sus respuestas irónicas y a veces hasta desconcertantes. De hecho, han sido muchas las veces a lo largo de la larga vida de la pareja en las que se ha podido ver a la monarca y a su marido riendo y compartiendo momentos de complicidad. Precisamente, una de las cosas que más les unía era su sentido del humor.

Isabel II y Felipe de Edimburgo posando juntos en un retrato oficial. / Gtres

Sin embargo, lo que no sabíamos -hasta ahora-, era que además de tener un gran sentido del humor y una fina ironía, el anterior duque de Edimburgo guardaba en una de sus estanterías una copia de un libro que nadie cabría esperar en un royal. Así lo ha revelado el fotógrafo Julian Calder, responsable de algunos de los retratos más conocidos de la Reina Isabel y el príncipe Felipe.

Tal como ha contado en unas declaraciones en un podcast del portal Hello!, el padre del rey Carlos de Inglaterra tenía en una de sus estanterías un ejemplar del libro The Joyo f Sex, un conocido texto sobre vida sexual y pareja. Según ha revelado, fue durante una sesión de fotografías en el despacho del príncipe Felipe, cuando el gráfico era aún muy joven, por lo que le resultó un tanto incómodo descubrir que el marido de la Reina guardaba el libro. De hecho, mientras le hacía las fotografías, al comprobar que el lomo del texto podía verse en alguna de las imágenes, Calder no dudó en decírselo al príncipe Felipe.

Felipe de Edimburgo en un acto oficial un año antes de su muerte. / Gtres

Así lo ha contado el propio fotógrafo en el podcast: «Mientras miraba a través de la lente, pensé, ‘justo detrás de su oreja derecha está ese libro’, y tuve que comentarle si deberíamos moverlo, para que no se viera. Él se rió y consiguió que su escudero viniera y lo moviera», ha contado Julian Calder.

The Joy of Sex del Dr. Alex Comfort se publicó en el año 1972 y se convirtió en todo un éxito de ventas internacional. El texto hablaba sin reparos de la intimidad física en las parejas, con total naturalidad, como nunca antes. Desde que se publicó, se ha reeditado en varias ediciones.

Aunque en este caso el príncipe Felipe simplemente comenzó a reírse y pidió que se retirara el libro para evitar que se viera en las fotografías oficiales, lo cierto es que, a lo largo de su vida, el marido de la Reina Isabel protagonizó numerosas anécdotas marcadas por el humor. Por ejemplo, a comienzos de este verano, el príncipe Guillermo recordó algunas de las mejores en una visita que hizo, ya como príncipe de Gales, a Irlanda del Norte.

Felipe de Edimburgo disfrutando de un paseo./ Gtres

El hijo mayor de Carlos de Inglaterra, compartió un rato con el reverendo Brian Anderson, que recordó una historia divertida sobre el príncipe Felipe. Según contó, el marido de la Reina solía recurrir a la franqueza para persuadir a políticos y otros funcionarios públicos para que proporcionaran fondos para diferentes causas y lo hacía de una manera muy directa e incluso utilizando un lenguaje poco apropiado . El príncipe de Gales se rio y dijo que eso era muy típico de su abuelo.