Un mes después de que la proclamación de Federico de Dinamarca como jefe del Estado, el monarca y su esposa, la reina Mary, se han tomado unos días de vacaciones. Una noticia que se ha conocido a raíz de que su estandarte se retirara de su residencia, lo que provocó la curiosidad de los periodistas daneses.

La Casa Real confirmó que, efectivamente, el rey Federico y su familia no se encontraba en Copenhague y que habían viajado fuera del país para disfrutar de unos días de descanso, lo que ha puesto a la reina Margarita como jefa del Estado de nuevo por primera vez desde su abdicación.

Federico de Dinamarca con la reina Mary. / Gtres

Aunque fuentes oficiales no han confirmado los detalles del viaje, algunos medios sí que han podido revelar que Federico y Mary de Dinamarca han escogido Verbier para unas vacaciones invernales que han coincidido con su primer mes como soberanos. Un destino que no les es para nada ajeno, ya que en el pasado ya han viajado a esta conocida estación de esquí de los Alpes suizos.

Un viaje muy cuestionado

Sin embargo, la decisión de Federico y su familia de tomarse un descanso precisamente ahora ha levantado algunas ampollas. A pesar de que algunos ven este viaje como un signo inequívoco de que la pareja ha dejado atrás una etapa convulsa y está en unos meses convulsos, a nivel institucional, otros consideran que no es momento para el ocio.

Al fin y al cabo, no hay que perder de vista que el monarca ha asumido su nuevo papel hace un mes y tiene mucho trabajo por hacer. De hecho, apenas se le ha visto en público, mucho menos incluso a la reina Mary o al príncipe Christian, que ya tiene un mayor peso específico como heredero.

Los príncipes Federico y Mary juntos en un acto oficial. / Gtres

Según el experto en la monarquía danesa, Lars Hovbakke Sørensen -en declaraciones a Se og Hoer-, el viaje de los reyes y sus hijos resulta un tanto inusual, no porque no tengan derecho a vacaciones, como el resto de personas, sino porque no ha pasado apenas tiempo desde que se produjo el relevo en el trono.

Una situación llamativa ya que al rey no le ha dado tiempo a acostumbrarse a su nuevo papel, mucho menos a la reina Mary de Dinamarca, a la que no se la ha visto más que en contadas ocasiones. Tal como recalca el especialista, el relevo en el trono se ha producido de una manera muy repentina, de hecho, al rey no le ha dado casi tiempo a asimilar su papel, por lo que unas vacaciones ahora quizás no sean la mejor idea.

Federico de Dinamarca en Polonia. / Gtres

No obstante, hay que tener en cuenta que para Federico de Dinamarca y su esposa, pasar unos días en Verbier ha sido algo habitual a lo largo de los años y que es más que probable que este viaje estuviera organizado incluso antes de que su madre anunciara su abdicación.

A pesar de todo, el experto cree que la reina Margarita nunca se habría planteado unas vacaciones justo después de ser proclamada -aunque en su caso fue tras la muerte de su padre, en circunstancias distintas-, algo que podría jugar en contra de la percepción que los daneses tienen de su nuevo jefe del Estado y de su compromiso con la institución.