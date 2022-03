La nueva vuelta de hoja con la que la Reina Letizia se clona a sí misma

Una nueva semana ha comenzado en la agenda de la Reina Letizia. Pese a las malas temperaturas que están azotando al país en los últimos días, a las que se ha sumado el polvo del Sáhara, la consorte no ha dudado en acudir al auditorio de León para presidir el acto oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Una fecha de lo más especial en la que la esposa de Felipe VI ha vuelto a reciclar un look por el que ya había apostado en ocasiones anteriores.

La madre de la Princesa Leonor se ha enfundado en un outfit con el que ha conseguido dar un toque de color a un día aparentemente apagado. Letizia ha recuperado una falda plisada de la firma británica Reiss en degradado negro y rosa pálido que ya estrenó en este mismo día, aunque en 2020. Aunque en esa ocasión apostó por combinarla con una blusa de seda rosa de Adolfo Domínguez y otras veces ha preferido hacerlo con una negra, ahora se ha decantado por un jersey de punto también en rosa palo de Hugo Boss. Cabe destacar que esta es la única prenda que ha estrenado durante la jornada, intentando dar el máximo protagonismo al tema del acto para que su vestimenta pase a un segundo plano.

Para poner el broche de oro a su look matinal, Letizia también tomó uno de los abrigos que permanecían en el fondo de su armario de color rosa palo y forma cocoon. Un diseño firmado por Carolina Herrera que le ha aportado un toque rejuvenecedor y que ha combinado a la perfección con unos salones de ante a tono de Lodi y un cinturón negro de Burberry. En cuanto a las joyas, la Reina se ha inclinado por unos pendientes de aro amarillo y su inseparable anillo de Karen Hallam, el cual se ha convertido ya en su must have favorito cuando de un evento público se trata. Unos accesorios que dejaba ver más fácilmente gracias a su melena ondulada en las puntas y recogida en la parte delantera por detrás de las orejas, un peinado al que recurre de manera bastante frecuente.

Ya se ha convertido en costumbre para la Reina Letizia el hecho de presidir el acto organizado por la Federación Española de Enfermedades Raras con motivo del Día Mundial de éstas. Durante esta jornada, la organización ha puesto en marcha sus iniciativas bajo el lema “¿Cómo te ves en 2030?”, una cuestión que se plantea con el único objetivo de garantizar el acceso en equidad a los recursos sociales y sanitarios, entre los que están los diagnósticos, los tratamientos y la atención según la patología y punto geográfico de quienes conviven con enfermedades raras. Como presidenta de honor de esta federación, la Reina ha permanecido muy ligada a las afecciones de esta índole, que al ser padecidas únicamente por un pequeño porcentaje de la población, pasan desapercibidas. Por su parte, doña Letizia está haciendo todo lo que está en su mano para dar voz a todos los enfermos que lidian con ellas, para conseguir así que puedan recibir un tratamiento personalizado de acuerdo a sus necesidades.