La decepción de Felipe de los Belgas con su hermana de Delphine

Podíamos esperar casi cualquier cosa de ella, pero su último paso ha sido todo un shock para su entorno más cercano. No ha pasado todavía un año desde que Delphine Boël -ahora Saxe-Coburg- era reconocida como hija del rey Alberto de los Belgas con todos los derechos que ello conlleva y aunque desde el primer momento la artista declaró que no tenía mayor interés que recobrar el cariño de su padre, ahora ha dado un inesperado paso. Fue poco después de que se le concediera el título de princesa y el tratamiento de Alteza Real cuando Delphine se reencontró tanto con su hermano -el actual rey Felipe- como con su padre y, aunque carece de papel institucional puesto que Alberto ya no ostenta la jefatura del Estado, sí que ha sido invitada a algunos actos importantes, como las celebraciones del Día Nacional.

De ella se esperaba que mantuviera un perfil discreto y, tal como había declarado, continuara con su trabajo como artista y colaborando con diferentes causas, pero nadie imaginó que por su cabeza pasara la idea de un debut en televisión. Sin embargo, esto es exactamente lo que va a pasar. La hermana del actual monarca va a ser una de las concursantes del espacio Danse avec les stars, la versión belga de Más que baile.

La Princesa va a incorporarse al programa ahora que ya se ha recuperado del coronavirus y se encuentra bien. Así se lo ha confirmado al diario Sudinfo, donde ha hablado de lo que supone esta nueva etapa para ella. Un paso que ha meditado mucho y que afronta con ilusión, a pesar de que es complicado: “me siento débil y lenta. Es algo que he pensado mucho, porque me aterroriza estar en televisión”, ha declarado. Delphine participará en el espacio junto al bailarín Sander Bos y lo hará por un motivo muy concreto: colaborar con la asociación Make a wish, que busca ayudar a niños enfermos o con dificultades: «tenía muchas ganas de apoyar el excelente trabajo de la fundación. Ellos celebran la vida tratando de liberar los poderes de curación, la esperanza y el amor”, ha declarado.

La hermana del rey Felipe está muy implicada en el trabajo de esta institución, sin embargo, su participación en el espacio no está exento de controversia. Son muchas las voces que consideran poco adecuado que una princesa se preste a participar en un programa de televisión, aunque sea por una buena causa, mientras que otros opinan que es una buena manera de acercar la monarquía a la ciudadanía, aunque Delphine no forme parte exactamente de la familia real en estos momentos.

Pese a que por ahora no ha habido ningún tipo de comunicado por parte de fuentes oficiales sobre la participación de Delphine en el espacio, Look ha podido saber que el rey Felipe no está especialmente conforme con este paso por parte de su hermana. Una decisión que, aunque sea por una buena causa, no ha generado alegría en la familia.