A pesar de que han pasado más de tres décadas desde su muerte, el príncipe Harry sigue teniendo muy presente a su madre, Diana de Gales. El duque de Sussex ha participado en una conversación con una ONG británica en la que ha hablado sobre el cómo afronto la muerte de su madre cuando tenía apenas 12 años y se ha sincerado sobre lo que realmente echó de menos en aquel momento.

El hijo menor del rey Carlos III, que ahora mismo vive en Estados Unidos con su mujer, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana, ha confesado en alguna ocasión que no tuvo la red de apoyo que habría necesitado para hacer frente al duelo y, por eso, nunca fue realmente consciente de lo que sentía. Algo que no es de extrañar si se tiene en cuenta que, debido a las normas y los protocolos que rigen en las Familias Reales, es habitual que sus miembros se vean obligados a reprimir sus emociones.

El príncipe Harry, tras la muerte de su madre. (Foto: Gtres)

Ahora, el príncipe Harry ha vuelto a hablar de este tema y ha querido hacer un llamamiento para que todas las personas aprendan a expresar sus emociones y busquen ayuda cuando se trata de superar un duelo, porque no se pueden reprimir los sentimientos para siempre, ya que, si no, es algo que acaba pasando factura.

El hermano del príncipe de Gales ha dicho que cuando se pierde a un ser querido, lo habitual es que pensemos que la persona que ha muerto quiere que nos sentamos tristes el mayor tiempo posible para demostrar que le echamos de menos. Sin embargo, llega un momento en el que te das cuenta de que no es así, que la realidad es que los que se van, quieren que los que se quedan sean felices.

🎥We are honoured to share a conversation between our Global Ambassador, the #DukeOfSussex, and our founder, Nikki Scott. They discuss the moment Nikki told her son that his dad had been killed.

WATCH THE INTERVIEW: https://t.co/c2GgJwM6bX#PrinceHarry #ArmedForcesDay pic.twitter.com/bZueu9oYAi

— Scotty’s L Soldiers (@CorporalScotty) June 27, 2024