No es habitual que el Rey Felipe coincida en actos oficiales con su hermana la infanta Elena. La duquesa de Luego ya no es parte de la Familia Real y, por tanto, no tiene agenda como tal, salvo algún compromiso puntual. Sin embargo, esta semana hemos podido ser testigos de un encuentro muy especial entre los hermanos.

El monarca acudió este jueves a un acto con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Fundación Mapfre, en la que trabaja desde hace años la infanta Elena. Como era de esperar, la duquesa de Lugo fue una de las personas que recibió a las puertas del acto a don Felipe y ambos se saludaron de manera cariñosa, sin dejar de lado los protocolos, reverencia incluida por parte de la infanta. Un encuentro que se ha producido el día antes de que la infanta Cristina celebre su 60 cumpleaños.

La infanta Elena y el Rey Felipe VI en un acto oficial. (Foto: Gtres)

A diferencia de lo que ocurrió con la infanta Elena, no hay prevista una gran celebración por el cumpleaños de doña Cristina. No habrá almuerzo familiar en un restaurante, con presencia de algunos amigos y familiares, sino que, tal como ha trascendido, la infanta prefiere una reunión tranquila en casa. Se espera que el Rey Felipe se acerque a felicitarla, pero no se sabe si lo hará solo o con su mujer y sus hijas. Sofía se encuentra en España. Pero Leonor tiene que embarcar este sábado en la fragata Blas de Lezo para continuar con su formación.

La relación del Rey y sus hermanas

Este reencuentro oficial de don Felipe con la duquesa de Lugo y la celebración del 60 cumpleaños de doña Cristina son la ocasión ideal para repasar la relación del monarca con sus hermanas.

La infanta Cristina en la boda de Nicolás de Grecia. (Foto: Gtres)

Tanto doña Elena como doña Cristina siempre han estado muy unidas, quizás porque ambas son mujeres y porque su edad es similar. Además, las dos están muy pendientes de sus padres y viajan a menudo a Emiratos Árabes para ver al Rey Juan Carlos. En el caso don Felipe, su papel institucional ha marcado en gran medida la relación con sus hermanas.

En especial con la infanta Cristina, con la que durante mucho tiempo tuvo un vínculo muy estrecho que quedó relegado a raíz del estallido del caso Nóos. La complicidad y la buena sintonía de los hermanos quedó relegada a un segundo plano, con el deber por delante de todo. Don Felipe marcó distancia con ella e incluso le retiró el título de duquesa de Palma.

El Rey Felipe con la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

No obstante, las relaciones se fueron normalizando cuando la infanta Cristina saldó sus cuentas con la Justicia y, sobre todo, tras confirmarse su separación y posterior divorcio de Iñaki Urdangarin. Eso fue el verdadero punto de inflexión. De hecho, aunque con doña Letizia todavía no la hemos visto en público, en los últimos años ha habido un claro acercamiento entre doña Cristina y el Rey.

La infanta estuvo en el 18 cumpleaños de la princesa de Asturias en El Pardo y meses más tarde acudió a la boda de Victoria López Quesada junto al monarca, ambos en el mismo coche. Una imagen que valía más que 1000 palabras.

El Rey Felipe, junto a la infanta Cristina en el mismo coche. (Foto: Gtres)

En cuanto a la infanta Elena, la duquesa de Lugo fue la víctima colateral del caso Nóos, ya que también fue relegada dentro de la estructura de la Casa del Rey. Pese a esto, su compromiso con la institución ha sido férreo a lo largo de los años, tanto que suele participar en una cita oficial como representante de la Corona al menos una vez al año.

Además, sus encuentros con el Rey han sido bastante frecuentes en los últimos tiempos, aunque la mayoría de ellos por motivos tristes, como los funerales de sus primos Juan y Fernando Gómez-Acebo. Allí pudimos ver también a la infanta Cristina y a otros miembros de la familia del Rey.