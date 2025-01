Las claves del ‘cara a cara’ más importante de Federico de Dinamarca

El comienzo de cada año siempre es especialmente intenso para la familia real de Dinamarca. Aún más especial este 2025, ya que Federico y Mary van a participar por primera vez en una serie de actos como reyes tras el inesperado anuncio de abdicación de la reina Margarita en su discurso de Año Nuevo de finales de 2023. La última monarca de la anterior generación sorprendió a propios y extraños al revelar su intención de ceder el trono a su hijo mayor, aunque el relevo no se produjo hasta mediados del mes de enero. Por este motivo, Federico y Mary estrenaron 2024 siendo aún príncipes herederos.

Este año la situación es diferente. El nuevo rey ha sido el que ha pronunciado el discurso de Año Nuevo, pero, además, va a ejercer de anfitrión de varios compromisos oficiales en los que participarán otros miembros de la familia real, como la propia reina Margarita, pero también el príncipe Christian, que ya ha pasado a primera línea como heredero.

Christian de Dinamarca, Federico de Dinamarca y Mary en un acto oficial. (Foto: Gtres).

Un reencuentro ‘incómodo’

Sin embargo, gran parte de la atención se va a centrar en un reencuentro que llevamos tiempo esperando: el del rey Federico y su hermano Joaquín. El hijo menor de la reina Margarita reside en estos momentos en Estados Unidos -trabaja en Washington como agregado de la industria de defensa en la embajada de Dinamarca-, aunque ya desde hace años se encuentra bastante alejado de la familia real.

Antes de trasladarse a Estados Unidos estuvo en París con su familia, momento en el que se produjo la polémica en torno a los títulos de sus hijos, tras la decisión de la reina Margarita de quitarles el tratamiento de altezas reales y la designación como príncipes. Una decisión que molestó mucho a Joaquín y a sus hijos y que la monarca justificó como una forma de liberarles de futuras obligaciones al tiempo que reducía el número de miembros de la familia real.

Los príncipes Joaquín y Marie en un funeral en Dinamarca. (Foto: Gtres).

La decisión fue muy comentada, pero lo cierto es que es obedeció a estrategia que ya se ha seguido en otras casas reales y que responde a la necesidad de modernizar una estructura que no puede ‘cargar’ con tantos gastos y miembros que no estén en la línea más directa. Margarita no se retractó en su objetivo, pero sí que dijo que quizás sus formas no habían sido las más adecuadas y no había tenido en cuenta los sentimientos de su hijo y sus nietos.

Desde que se marchó a Washington el príncipe Joaquín ha estado muy desvinculado de la familia real, aunque sí que asistió a los actos de proclamación de su hermano y, antes de eso, estuvo en la tradicional recepción del día 1, después de que su madre anunciara su abdicación. Sin embargo, su esposa, con la que siempre se ha dicho que la reina Mary tenía una mala relación, no estuvo en la proclamación.

El príncipe Joaquín con su mujer y su cuñada. (Foto: Gtres).

Un gesto que se interpretó como un aumento de las tensiones familiares, sobre todo, después del paso al frente de Federico y Mary. Desde la casa real aseguraron que la ausencia de la princesa respondía a cuestiones personales, relacionadas con sus hijos.

No fue hasta el verano cuando volvimos a ver a los dos matrimonios en un mismo escenario, en el funeral de Per Thornit, que fue jefe de la secretaría del gabinete de la reina Margarita. No obstante, no hay imágenes de ellos en actitud cómplice. Después de eso y hasta ahora, no han vuelto a coincidir en público. De hecho, Joaquín y Marie no han estado este año en Dinamarca en Navidad.

Tensiones entre hermanos

A pesar de que durante los primeros años de su vida Joaquín y Federico llevaron una trayectoria paralela -mismos intereses, mismos amigos y mismas aficiones-, con el paso de los años comenzaron las tensiones entre ellos. Uno de los desencuentros más sonados estuvo relacionado con el carísimo divorcio de la condesa Alexandra y las consecuencias que tuvo para la reina Margarita -la condesa se quedó una tiara que llevaba siglos en la familia-. Este divorcio provocó que Mary tuviera que firmar unas nuevas capitulaciones mucho más duras.

Los príncipes Federico y Joaquín de Dinamarca juntos en un acto. (Foto: Gtres).

No obstante, en caso de que el monarca quisiera, tanto Joaquín como su esposa podrían convertirse en dos figuras clave para el nuevo rey. Al fin y al cabo, está el ejemplo de la princesa Benedicta, que ha sido a lo largo de los años una persona esencial para la reina Margarita. Por ahora no se ha dado ningún paso para que el príncipe tenga mayor peso institucional, pero sería un perfecto segundo de a bordo que sepa a la perfección cómo funciona la institución.

La situación de las cuñadas

Siempre se ha dicho que la relación entre las dos cuñadas era tensa, debido, fundamentalmente, a los rumores de que Joaquín estaba secretamente enamorado de Mary. Rumores que se incrementaron cuando se casó con Marie, que comparte nombre con su cuñada y con la que guarda bastante parecido físico. A esto hay que sumar que, poco después de su boda con Marie, varios medios especularon con una fotografía en un acto oficial en la que Joaquín parecía besar a Mary.

La reina Mary y la princesa Marie en una cena. (Foto: Gtres).

Sin embargo, lo cierto es que la situación en los últimos tiempos parece haberse calmado. Al menos, eso se puede deducir de la presencia de la princesa en una de las últimas visitas de Estado en la que los reyes hicieron de anfitriones. Marie viajó a Dinamarca sin Joaquín y se mostró bastante cómplice con su cuñada. Quizás ellas sean la llave para que la relación entre los hermanos vaya mejorando.