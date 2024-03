La cita privada en París que no querrá perderse la Reina Sofía

El próximo mes de abril, la ciudad de París será el escenario de una importante muestra con la colección privada de arte de una de las figuras más destacadas del mundo de la realeza de las últimas décadas. La que fuera emperatriz de Irán, Farah Diba, gran amiga de la Reina Sofía, expondrá desde el 8 de abril al 24 de mayo en Fiap París su colección de arte, tal como ha trascendido.

بنیاد شهبانو فرح پهلوی برای حمایت از هنرمندان این نمایشگاه را ترتیب داده است.

پاریس – آوریل/ مه ۲۰۲۴

Shahbanou Farah Pahlavi Foundation has organized this exhibition to support artists.

Paris – April/May 2024 pic.twitter.com/DgX65elyPt

— FARAH PAHLAVI – فرح پهلوی (@ShahbanouFarah) March 11, 2024