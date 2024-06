Charles Spencer contrata a la abogada que gestionó el divorcio de Lady Di y el Rey Carlos III

Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, ha anunciado el fin de su matrimonio con Karen Gordon. Tras 13 años como marido y mujer y una hija en común, su historia de amor ha terminado después de decidir tomar caminos por separado. «Es inmensamente triste. Solo quiero dedicarme a mis hijos y nietos, y le deseo a Karen toda la felicidad en el futuro», rezaba el comunicado de Spencer publicado por un conocido tabloide inglés.

Ahora, tan solo unas horas después de conocerse la noticia, ha salido a la luz el último movimiento de Charles en el proceso de divorcio al que se enfrenta, el cual está muy vinculado a la difunta princesa de Gales. Y es que, según ha trascendido, el conde ha contratado a Fiona Shackleton (más conocida en el ámbito como Magnolia de acero), una experta abogada matrimonialista conocida por gestionar el divorcio del actual rey británico y Lady Di en 1996, un proceso en el que consiguió que Diana perdiera su título de Alteza Real.

Charles Spencer y Karen Gordon. (Foto: Gtres).

Siendo consciente del difícil procedimiento al que se enfrenta, Charles ha querido confiar en una de las abogadas más conocidas del país por su elegancia y habilidad a la hora de conseguir un acuerdo más ventajoso para sus clientes, entre los que se encuentra el príncipe Andrés o Haya de Jordania. Fuera de palacio, también hay otros rostros conocidos que han querido contratar sus servicios como Madonna, Paul McCartney o Liam Gallagher. Según han publicado diferentes digitales, Shackleton posee un despacho en el centro de la ciudad londinense, concretamente en el barrio de Belgravia. Contando su alta experiencia entre la jet set, sus precios no son aptos para cualquier bolsillo, y es que valora sus servicios en 650 dólares la hora.

Charles Spencer. (Foto: Gtres)

Además de haber conseguido una prestigiosa lista de clientes, lo cierto es que su trayectoria también ha recibido diferentes reconocimientos. En 2006 fue nombrada miembro de la Real Orden Victoriana y en 2010 recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Exeter. En 2019, también fue otorgada con el premio Logro Sobresaliente en Servicios Legales en los Legal 500 UK Awards. Más allá de su carrera profesional, son pocos los datos que se conocen acerca de su vida privada, ya que prefiere guardarla bajo la máxima discreción.

El motivo del divorcio

A día de hoy, no han trascendido los motivos concretos que han ocasionado el fin del matrimonio entre Charles Spencer y Karen Gordon. No obstante, los rumores que han empezado a circular en el universo 2.0. señalan que la crisis matrimonial comenzó cuando el duque se lanzó a escribir sus propias memorias, las cuales aún no han sido publicadas pero sí han resucitado viejos fantasmas del pasado que habrían afectado a su relación. No obstante, no hay una confirmación al respecto por ninguna de las dos partes.