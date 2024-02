Carlota Casiraghi, ¿enamorada de un escritor francés?

Nuevo romance en el horizonte para Carlota Casiraghi. Cuando todavía no hay confirmación oficial de su separación de Dimitri Rassam, ahora la prensa francesa apunta a una nueva ilusión en la vida de la hija de la princesa Carolina de Mónaco.

Según ha trascendido, la sobrina de Alberto de Mónaco estaría iniciando una relación con el escritor francés Nicolas Mathieu, al que se habría visto hace unos días en casa de Carlota Casiraghi en París aunque, por el momento, no hay imágenes de ambos juntos.

Carlota Casiraghi con Dimitri Rassam. / Gtres

Tal como comentan medios franceses, la hija mayor de la princesa de Hannover y el novelista francés, de 45 años, se conocieron en la capital francesa y comparten su interés por la cultura y la literatura.

¿Quién es Nicolas Mathieu?

Nacido en 1975, Nicolas Mathieu es uno de los rostros más conocidos de la cultura francesa, ganador del Premio Goncourt en 2018 con la novela Sus hijos después de ellos. El escritor se crio en el barrio de Le Marais, en la zona de la Plaza de los Vosgos y se ha caracterizado por su perfil político comprometido con la izquierda. A pesar de que, a primera vista no tenía nada que ver con la hija mayor de la princesa de Hannover, según se ha podido saber, entre ellos hay una fuerte conexión gracias a la literatura y la filosofía. Hay que recordar que Carlota Casiraghi, además de ser presidenta de la iniciativa Encuentros Filosóficos de Mónaco, es licenciada en Filosofía por la prestigiosa universidad francesa de La Sorbona.

Al igual que Carlota Casiraghi, Nicolas Mathieu también es padre, en este caso, de un niño, Óscar, que ahora tiene once años. Está divorciado de su mujer. De hecho, según la revista Voici, la pareja mantiene una relación discreta pero sólida desde hace algunos meses, de hecho, todo apunta a que ambos ya conocen a los hijos del otro.

Sin confirmación oficial

Fue hace algunas semanas cuando algunos medios franceses revelaron que la sobrina del príncipe Alberto de Mónaco y su marido, el productor de cine Dimitri Rassam, habían decidido poner punto final a su matrimonio aunque, por el momento, no ha habido ningún tipo de confirmación oficial al respecto. Algo que no resulta extraño dado que la política de la rama Grimaldi de la princesa de Hannover sobre la vida privada de sus miembros suele ser el silencio absoluto.

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam en el Festival de Cannes. / Gtres

No obstante, lo cierto es que en muchas ocasiones los hechos hablan por sí solos y dicen mucho más que las palabras y la ausencia de Dimitri Rassam en algunas de las citas más importantes de la agenda de la familia, así como la de Carlota Casiraghi en algunos eventos destacados para el cineasta dejan claro que la situación no es la de antes. Varios medios han apuntado a la profesión del hijo de Carole Bouquet como la causa principal de esta crisis de pareja, ya que Rassam está absolutamente volcado en su carrera y no tendría tiempo suficiente para dedicar a su familia.