Carlos III ‘se ríe de sí mismo’ al recordar sus percances al firmar con plumas

Cuando Carlos de Inglaterra se convirtió en jefe de Estado tras la muerte de la Reina Isabel en septiembre de 2022, una de las cuestiones que más llamó la atención fue su actitud con un miembro del personal del Palacio de St. James por un problema que el monarca tuvo con una estilográfica y que acaparó titulares en todo el mundo, en referencia a la poca paciencia y el mal carácter del Rey. Una situación que se repitió más veces y que le ha dado cierta fama al padre del príncipe de Gales de la que ahora él mismo se ha pronunciado.

El rey Carlos III en un acto tras la muerte de su madre. / Gtres

En un reciente acto en Londres, en el que su esposa brilló con luz propia con algunas de las piezas más importantes del joyero de la Reina Isabel, el soberano habló de cuestiones tan importantes como el cambio climático u otros problemas importantes que azotan en estos momentos al mundo, pero, en especial, al Reino Unido. Sin embargo, Carlos III hizo gala de su buen sentido del humor al recordar, precisamente, las malas pasadas que le han jugado en las plumas estilográficas en los últimos tiempos y que, incluso, le han dado fama de gruñón.

El monarca ha hablado de la importancia del humor en el día a día, como una fuente fundamental de fortaleza, por su poder curativo, en especial, para los británicos, que destacan por su ingenio y el uso de la ironía: «El sentido del humor británico es mundialmente conocido. No es lo que hacemos. Nuestra capacidad para reírnos de nosotros mismos es una de nuestras grandes características nacionales. Menos mal, dirán ustedes, dadas algunas de las vicisitudes a las que me he enfrentado este último año con plumas estilográficas que fallaban de manera frustrante», comentó el monarca, recordando precisamente los problemas que tuvo tras la muerte de su madre.

El rey Carlos III firmando un documento tras su coronación. / Gtres

El rey Carlos acaparó titulares en todo el mundo por sus quejas a un miembro del personal cuando estaba firmando el Protocolo de Adhesión que oficializaba su papel como jefe de la Commonwealth. Una imágenes en las que Carlos gesticulaba y murmuraba enfadado y que dieron la vuelta al mundo. Sin embargo, no fueron las únicas, ya que, pocos días después, también tuvo un percance similar con otra pluma en un acto en Irlanda del Norte, por un bolígrafo que goteaba: «Dios, odio esto», se le escuchó decir en un clip que, como era de esperar, también se volvió viral.

A pesar de lo molesto del momento, lo cierto es que, al cabo de algunas semanas, el propio Carlos habló de este tema, precisamente en un acto en el que le tenía que pasar una pluma a su esposa: «Estas cosas son tan caprichosas», dijo entre risas, sin hacer más comentarios.

El rey Carlos junto a su esposa en un acto. / Gtres

Ahora, el monarca ha vuelto a recordar precisamente los caprichos del destino y cómo una estilográfica puede acabar con la paciencia de cualquiera, sea rey o ciudadano de a pie. Eso sí, ha dejado claro que el sentido del humor es la mejor arma para hacer frente a este tipo de contratiempos que escapan a nuestro control.