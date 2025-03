La relación entre el rey Carlos III y su hijo menor, el príncipe Harry, ha estado en el punto de mira en los últimos años, sobre todo, a raíz de la salida del duque de Sussex de la estructura de la familia real y de sus polémicas memorias. Un libro en el que el nieto de la Reina Isabel II arremete de manera contundente contra varios miembros de la institución, aunque no ataca de forma directa a su padre.

Mientras que entre Guillermo y Harry hay, hoy en día, un muro insalvable, las cosas con el monarca no son tan complicadas. No existe una relación fluida entre padre e hijo, pero Carlos III nunca le ha cerrado las puertas a su hijo pequeño. De hecho, Harry voló de manera inmediata al Reino Unido cuando se anunció que el rey había sido diagnosticado con un cáncer. Eso sí, pese a que no se sabe cómo ha sido la comunicación entre ambos a partir de ese momento, sí que hay constancia de que en sus otras visitas al país Harry no se ha visto con su padre. Es más, el rey Carlos III apenas conoce a sus nietos.

El príncipe Harry y Meghan Markle en un acto. (Foto: Gtres)

A pesar de que desde su infancia hasta que anunció su decisión de salir de ‘La Firma’, Harry estaba totalmente integrado en la vida diaria de la institución -donde era uno de los más queridos y populares-, lo cierto es que el duque de Sussex tuvo claro desde sus primeros años que su situación era diferente a la de su hermano.

Según fuentes cercanas a la familia real y tal como él mismo explicó en su biografía, Harry siempre fue consciente de que su papel era el de repuesto de Guillermo, algo que marcó su desarrollo. «Me trajeron al mundo por si le pasaba algo a Guillermo. Nací para proporcionar apoyo, distracción, diversión y, si era necesario, una pieza de repuesto. Tal vez un riñón, una transfusión de sangre o una pizca de médula ósea», explicó el duque de Sussex en su libro.

El príncipe Harry durante un viaje a Londres. (Foto: Gtres)

Debido a esto, sus padres y, en especial el rey Carlos III, fueron más indulgentes y menos estrictos con él que con su hermano. Así lo asegura la biógrafa Ingrid Seward, que ha seguido los pasos de la familia real durante muchos años. En unas declaraciones a Fox News, Seward ha asegurado que gran parte de los problemas de Harry derivan de lo permisivo que fue su padre con él. La autora considera que el monarca tenía que haber sido más firme con su hijo menor, sobre todo, a raíz de la muerte de su madre, Diana de Gales.

La biógrafa ya ha hablado de este tema en otras ocasiones y ha dicho que es falso que Harry fuera un repuesto para todo lo que necesitase Guillermo, aunque, como es obvio, si él tiene esta percepción, esta idea ha marcado su vida. La realidad es que, más allá de cuestiones institucionales, entre Harry y Guillermo no había diferencias de puertas adentro. Los dos hermanos se pudieron desarrollar con bastante libertad porque sus padres querían que tuvieran una infancia lo más normal posible. Algo que el rey Carlos III intentó mantener tras la muerte de Diana, aunque no fue sencillo.

El rey Carlos III en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Tal como asegura Seward, cuando Lady Di falleció el monarca quiso que sus hijos pudieran pasar por este trance de una manera natural y buscó maneras para paliar su dolor. De hecho, les dio mucha libertad y esto provocó que el duque de Sussex acapara titulares y portadas por algunas polémicas, como su fiesta en Las Vegas vestido de nazi.

La autora considera que les dio bastante libertad y, probablemente, lamenta no haber sido un poco más escrito: «Podría haber puesto límites a los dos niños», ha dicho la experta. Al fin y al cabo, mientras que Diana era más cariñosa y espontánea, a Carlos le costaba mucho expresar sus sentimientos, porque él mismo no tuvo en su infancia un contacto estrecho con sus padres, sino que estuvo casi todo el tiempo con niñeras.

Una de las cosas que Harry siempre ha reprochado a su padre ha sido precisamente esta falta de afecto y de contacto físico. En realidad, no es que Carlos no estuviera pendiente o volcado con sus hijos, sino que su manera de hacer las cosas era completamente diferente a la de Diana y esto pasó factura a su relación, ya que Harry lo percibió como una falta de interés.