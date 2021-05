Buenas noticias para la familia real británica. Después de unos meses difíciles marcados en especial por la muerte del duque de Edimburgo el pasado 9 de abril, los Windsor está de enhorabuena. La princesa Eugenia está esperando su primer hijo junto al aristócrata de origen italiano Edoardo Mapelli.

Así lo ha confirmado el Palacio de Buckingham a través de las redes sociales con un escueto comunicado: «Su Alteza Real la Princesa Beatriz y el Sr. Edoardo Mapelli Mozzi están muy contentos de anunciar que esperan un bebé para el otoño de este año. La Reina ha sido informada y ambas familias están encantadas con la noticia», reza el texto. Sin duda, una gran alegría para toda la familia y, sobre todo, para la reina Isabel, que tras la muerte de su marido, esta misma semana se despedía de Fergus, otro de sus perros, que se han convertido en su mejor compañía en estos momentos.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are very pleased to announce that they are expecting a baby in autumn of this year.

The Queen has been informed and both families are delighted with the news.

📸 The couple on their wedding day in July 2020. pic.twitter.com/oCHZLBa8oT

