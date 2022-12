Tres meses después de la muerte de la Reina Isabel, el nuevo Rey Carlos ya ha comenzado a hacer algunos cambios en la estructura de la Corona. Aunque no se ha pronunciado de manera directa sobre la situación de su hijo menor, el príncipe Enrique, ni tampoco sobre la de su hermano, el príncipe Andrés, más allá de la ampliación del número de Consejeros de Estado para incluir a la princesa Ana y al conde de Wessex.

De hecho, incluso en medio de la polémica generada por la docuserie de Netflix de los duques de Sussex, el Palacio de Buckingham aún se mantiene en silencio y parece que el Rey Carlos está decidido a tender puentes a la pareja, no solo mencionándolos en el que será su primer discurso de Navidad el próximo domingo, sino también invitando a Enrique y a Meghan a la ceremonia de Coronación en el mes de mayo.

Pero, más allá de Enrique y Meghan, lo más preocupante es la situación de Andrés. A pesar de que el duque de York zanjó sus cuentas pendientes con la Justicia tras su acuerdo con Virginia Giuffre, pero su inocencia nunca quedó demostrada. Por eso, el príncipe Andrés no pudo recuperar su papel dentro de ‘La Firma’, a pesar de su insistencia y además, su imagen dentro del Reino Unido continúa muy perjudicada. Es más, tras la muerte de la Reina Isabel, el duque de York se ha quedado muy desprotegido, al menos, en teoría, dado que el nuevo Rey Carlos tiene la intención de que la Corona no esté salpicada por ningún escándalo.

Tal como ha confirmado el tabloide The Sun, el último paso que se ha dado para modificar el estatus del Príncipe es retirarle los agentes responsables de su seguridad. Esto no significa que ya no tenga personal que se encargue de su protección, sino que ahora, en lugar de ser policías son agentes de seguridad privada, que no llevan armas, sino pistolas tipo taser. Un cambio que deja claro que el duque de York ha quedado oficialmente relegado de cualquier vínculo oficial con ‘La Firma’, aunque eso no significa que deje de ser miembro de la Familia Real.

Esta noticia sale a la luz después de que el mismo medio publicara hace unos días que el príncipe Andrés había estado escribiendo a varios políticos quejándose de haber perdido a sus policías armados, financiados por los contribuyentes. Al parecer, el duque de York quería que el Gobierno siguiera pagando la factura por su seguridad, estimada en más de tres millones de libras esterlinas al año, a pesar de que ya no tiene un papel público oficial.

Aunque no ha habido respuesta oficial por parte del Palacio de Buckingham, algunas fuentes apuntan que el Rey Carlos estaría dispuesto a hacerse cargo del coste de la seguridad privada de su hermano. Un equipo que estaría compuesto por ex agentes de policía, que pagaría a través de los fondos del Ducado de Lancaster. No hay que olvidar que la preocupación por el duque de York ha ido in crescendo en los últimos tiempos y que incluso sus hijas le han trasladado al monarca su inquietud por el estado de su padre ante la falta de motivación y de actividad.