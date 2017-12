Pilar Eyre vuelve al punto de mira. Después de abrir la Caja de Pandora en el ‘Chester’ de Risto Mejide al desvelar que el rey Juan Carlos tiene una hija ilegítima de la aristocracia, ahora, la periodista y escritora no ha tenido reparos en sincerarse sobre su relación con la Casa Real.

Lo ha hecho en una entrevista en Betevé, una televisión local de Barcelona, donde Eyre ha confesado que en Zarzuela no parecen estar muy contentos con ella. La escritora ha asegurado que en Casa Real “tienen muchos métodos para hacer ver que tienen poder a quienes publican cosas que no les gustan”.

Pilar ha recordado cuando escribió “La soledad de la Reina”, un libro en el que se detallaban muchas de las aventuras extramaritales del rey Juan Carlos. La periodista asegura que debido a este libro pasó una muy mala época profesional. “Me despidieron de mis trabajos y pasé un año bastante duro porque aquello me afectó mucho profesionalmente”, ha dicho. Por si esto no fuera suficiente, Eyre recuerda haber recibido una llamada del entonces Jefe de prensa de Casa Real, Javier Ayuso, el mismo día que el libro salió a la venta y que no fue precisamente para felicitarla. “Pilar, tengo que decirte que este libro no nos ha gustado nada aquí en la casa. No le ha gustado a la señora, no le ha gustado al señor”.

Si hay alguien a quien está muy agradecida es a su editora, quien también tuvo que enfrentarse a numerosos problemas por defenderla. “La única persona que me defendió fue mi editora, que también tuvo muchos problemas por este libro”, ha recalcado.

Aunque el tema central de la entrevista ha sido el drama de Pilar, la escritora también ha tenido unas palabras para la reina doña Letizia. A tenor de la situación catalana y la relación de la comunidad con los Reyes, Pilar ha asegurado que la Reina “conoce muy bien el catalán porque cuando su hermana estaba aquí, ella aprovechaba para venir los veranos y recorrer toda la Costa Brava haciendo autostop. Así aprendió catalán”.