Los ‘secretos’ de la felicitación navideña de los duques de Cambridge

Dicen que lo bueno se hace esperar y en este caso ha sido así. Los duques de Cambridge por fin han publicado su felicitación navideña. Una tierna imagen de la familia al completo que fue tomada a principios de este año en el Palacio de Kensignton.

En la fotografía aparecen sobre un fondo blanco, el príncipe Guillermo y Kate Middleton acompañados por sus hijos, los pequeños Jorge y Carlota. Al igual que en la felicitación de don Felipe y doña Letizia, no hay ninguna alusión a elementos navideños, sino que se trata de una imagen neutral que podría asociarse a cualquier época del año. Todos los miembros de la familia van vestidos de color azul, perfectamente coordinados, algo que podría relacionarse con el actual embarazo de la Duquesa y la posibilidad de que estuviese esperando un varón, si no fuese por el hecho de que en el momento en que se tomó la fotografía aún no estaba embarazada.

El fotógrafo en esta ocasión ha sido Chris Jackson, de la agencia Getty Images. Jackson es uno de los fotógrafos habituales de Casa Real Británica aunque llama la atención que para una fotografía como esta, los Duques nob hayan recurrido a Mario Testino, que era el favorito de Diana de Gales y quien ha inmortalizado algunos de los momentos más importantes de su vida.

La pareja ha querido aprovechar la ocasión para anunciar una feliz noticia. El próximo mes de enero, la pequeña Charlotte comenzará las clases en la guardería Willcocks, un prestigioso centro preescolar de la capital británica.

Los duques no han sido los únicos que han querido felicitar las fiestas a los británicos. También el príncipe Carlos y Camilla han publicado su felicitación navideña. Una imagen tomada el pasado mes de julio en Highgrove durante el 70 cumpleaños de la Duquesa por el fotógrafo Hugo Bernard.