El aborto que marcó la vida de Charlene de Mónaco

Charlene de Mónaco sufrió un aborto. Eso es lo que asegura Christa Mayrhofer-Dukor. A sus 74 años, la prima de la Princesa ha concedido una entrevista a GlücksPost, donde revela algunos de los detalles de la vida de la esposa de Alberto de Mónaco.

Aunque ahora la sudafricana está feliz con sus hijos, Jacques y Gabriella, no siempre ha vivido tiempos dichosos durante su estancia en el Principado. “Charlene tuvo un aborto espóntaneo, no conozco los detalles, pero sé que fue un momento muy difícil tanto para ella como para Alberto, que sufrió mucho por este tema”, declara Christa. “Debido a ello, estaba siempre con la mirada perdida, triste e incluso los dos llegaron a pensar que nunca más se quedaría embarazada y no podrían dar un heredero a la Corona”, continúa.

Mayrhofer-Dukor ha confirmado lo que para muchos era un secreto a voces: “Charlene se sometió a una fecundación in vitro un tiempo después, pero aún así tuvo que ser muy prudente durante todo el embarazo y evitar correr riesgos”.

Esta noticia sale a la luz cuando los mellizos de Charlene y Alberto están a punto de cumplir tres años. tres años de felicidad que han hecho a la pareja recuperar la sonrisa y la esperanza que perdieron, según Christa, de poder formar su propia familia.