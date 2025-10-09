El nombre de José Luis López Vázquez vuelve a ser noticia pese a que falleció en 2009 a los 89 años a consecuencia de un glaucoma degenerativo. El actor, durante su etapa en el cine y en el teatro, consiguió ganarse el apoyo del público. Sin embargo, debido a su fama, causó interés su vida sentimental con Flor Aguilar, que fue su esposa de 1985 a 1992, y con la que tuvo dos hijas, las mellizas Cayetana y Camino. Precisamente, la madre de sus descendientes está atravesando dificultades económicas y, tras años apartada del foco mediático, ahora es noticia al ser acusada de inquiokupa.

La complicada situación de Flor

Flor está al borde del desahucio. La ex del actor fallecido, que no tiene relación con sus hijas, está atravesando serios problemas económicos que le impiden, según su casero, pagar mensualmente el alquiler de la casa en la que vive a las afueras de Madrid.

El programa de Sonsoles Ónega ha podido hablar con su casero que, muy enfadado, ha desvelado que Flor ha podido ser desahuciada hasta en dos ocasiones por impagos que ha ido acumulando desde el 2018. Sin embargo, esto no se ha hecho efectivo debido a que presentó un informe que muestra su situación de vulnerabilidad. «Ella empezó a pagar mal el primer mes ya. Esta es una persona que no atiende a normas, ni a responsabilidades. Hubo tres intentos de desahucio. A última hora ya, en el último momento, presentó un papelito de servicios sociales donde se dice que es una persona vulnerable y ahí se paraliza todo. Y, desde entonces, ahí sigue», ha denunciado públicamente el propietario de la casa en la que vive.

Pilar Vidal, colaboradora del espacio, ha contado que ha podido hablar con el representante legal del afectado, que le ha explicado la razón por la que reclama dicha vivienda con urgencia. «A mí, lo que me traslada el abogado es que el casero tiene un hijo que está muy malito también, tiene ahora una situación muy delicada y él necesita que abandone este piso», ha explicado la periodista.

José Luis López Vázquez y Flor Aguilar. (Fotos: Atresmedia)

La última en pronunciarse ha sido la gran protagonista de la historia, Flor Aguilar. La que fuera mujer de José Luis López Vázquez ha reaparecido visiblemente nerviosa al encontrarse con el reportero, al que ha amenazado de «tirarle el micrófono» si no la dejaban en paz. Sin embargo, finalmente sí que se ha pronunciado al respecto para aclarar que está al día y que nada de lo que dice su casero es cierto: «Cero patatero, todo al día. ¿Quieres que te saque el recibo? Lo juro por Dios. Estoy al corriente, ni un céntimo. He mandado unos recibos. Yo no tengo ninguna guerra con el casero. Esto es acoso. Se hará lo que diga el juez».