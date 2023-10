Violeta Mangriñán recibe el alta hospitalaria tras vivir una de las peores semanas de su embarazo

Violeta Mangriñán acaba de pasar una de las semanas más complicadas de su segundo embarazo. La influencer anunciaba en sus redes que su hija y su pareja, Fabio, estaban enfermos con un gran catarro del que, finalmente, ella misma acabó contagiándose. La valenciana comenzó a sufrir fiebres muy altas que le obligaron a acudir al hospital por el alto riesgo que eso suponía en su estado gestacional. Allí la confirmaban que su diágnostico era positivo en gripe A y, tras estabilizarla, Violeta regresaba a casa para recuperarse. No obstante, no fue por mucho tiempo y tan solo días después padecía de nuevo fiebres, al mismo tiempo que no paraba de vomitar, algo que le provocó volver a acudir al centro médico.

«De vuelta al hotel en el que nadie quisiera estar», escribía en sus redes, donde tranquilizaba a sus seguidores y les informaba que, además de la gripe A, tenía una grave infección de oído. «Me han puesto antibiótico y si todo evoluciona bien, el sábado me darán el alta». Y dicho y hecho, así ha sido. Hace tan solo unas horas la creadora de contenido ha podido regresar a su hogar junto a su pareja y su primogénita, desde donde se encuentra descansando e intentando «borrar esta semana para siempre de su memoria».

Violeta Mangriñán recibe el alta hospitalaria/ Instagram

Pero, lo cierto es que el cuidado de su hija no está siendo fácil compaginarlo con el relax que le han recomendado los médicos: «La doctora antes de darme el alta: ‘Trata de descansar, evita sobrecargarte con la niña y duerme por la noche’. Yo: 0 unidad de horas descansadas y 3 unidades de horas dormidas esta noche», apuntaba, señalando que Gala había dormido fenomenal y que había sido ella la que no había podido «pegar ojo».

Sin embargo, poco a poco parece que va teniendo ganas de recuperar su rutina. De hecho, en stories posteriores, aseguraba que «tenía la necesidad imperial de acicalarse un poco y sentirse coqueta»: «Estos días parecía la novia cadáver», señalaba. Por otro lado, su tradicional y habitual té matcha había sido modificado en los últimos días, ya que los había tomado calientes, algo que no sucedía desde hace dos años ya que ella misma ha explicado en más de una ocasión que los toma fríos, independientemente de la estación en la que estemos.

En otro orden de cosas, tras recibir el alta hospitalaria, Violeta ha querido continuar con su rutina de las redes y, después de llevar varios días sin publicar apenas contenido, ha subido el home tour de su nueva casa en Madrid que tanto estaban esperando sus followers. Sin duda, poco a poco la influencer irá retomando sus compromisos profesionales, al mismo tiempo que preparará todo lo necesario para la llegada de su segunda hija, a la cual espera con mucha ilusión rodeada de sus familiares y amigos más cercanos.