Violeta Mangriñán, conocida influencer y ex concursante de realities, ha vuelto a mostrarse cercana y sincera con sus seguidores al compartir un momento muy personal en sus redes sociales, donde suma más de dos millones de seguidores. A través de una story de Instagram, la valenciana ha confesado que está atravesando «uno de los peores momentos» de su vida a nivel personal, marcado por la reciente pérdida de su abuela materna, y el impacto de la DANA que ha golpeado con fuerza la Comunidad Valenciana, su tierra natal, dejando más de 200 víctimas y decenas de desaparecidos.

La influencer, que suele destacar por su energía positiva y espontaneidad, ha sorprendido a sus seguidores con este mensaje lleno de honestidad. En su publicación, Violeta ha explicado que, aunque a nivel profesional todo marcha bien, las circunstancias personales que está viviendo le están pasando factura en todos los aspectos de su vida. «No estar bien de alguna forma me afecta a todos los niveles», confiesa, dejando entrever lo complicado que le está resultando gestionar sus emociones en este momento. «Quiero ser sincera con vosotros porque siempre lo he sido. Estoy pasando por uno de los peores momentos a nivel personal en muchos años, no solo por la pérdida de mi iaia, ni por la tragedia en mi tierra (que de alguna forma nos ha afectado a TODOS)», ha comenzado diciendo. «En lo profesional está todo más que bien, pero inevitablemente siento que al no estar bien de alguna forma me afecta a todos los niveles», añade.

Story de Instagram de Violeta Mangriñán. (Foto: RRSS)

Con su mensaje, Violeta ha aprovechado también para pedir comprensión y paciencia a quienes la siguen, en caso de que en los próximos días o semanas puedan notar algo diferente en su actitud o publicaciones. Un gesto que refuerza la conexión que la creadora de contenido tiene con su audiencia, quienes a juzgar por los comentarios plasmados en la ya citada red social, se sienten identificados con ella al ver reflejada en sus palabras una lucha emocional que podría ser la de cualquier persona. «Solo quería ser sincera y pediros un poco de paciencia y comprensión, por si me veis algo decaída o triste», ha expresado Violeta.

Fue el pasado sábado cuando Violeta Mangriñan hizo público el fallecimiento de su abuela, a quien permanecía muy unida, con un emotivo vídeo en su perfil público, en el que recogía algunos de los momentos más importantes que ha vivido junto a ella. «Solo muere quien es olvidado pero tú vivirás en mi mente y en mi corazón hasta el último día de mi vida. Tengo el corazón roto pero sé que ahora tengo un nuevo ángel que me protege y me guía desde el cielo. Te amamos iaia, gracias por tu inmenso legado. Somos mujeres fuertes y libres porque tú eres y serás siempre nuestro mayor ejemplo. Voy a contarle muchos cuentos a Gala y a Gia de la historia de su bis iaia», dijo.

Violeta Mangriñán en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de la muerte de su abuela y la catástrofe en Valencia, habrían otros motivos detrás del complicado momento de Violeta Mangriñán en los que la influencer no habría querido ahondar. Estos, sean cuales sean, no tendrían nada que ver, según ha trascendido, con su relación con Fabio Colloricchio, a quien conoció durante su participación en Supervivientes y es el padre de sus dos hijas, Gala y Gia, de dos años y once meses, respectivamente.