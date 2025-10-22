El vino de casi 2000 euros con el que ha brindado Joana Sanz tras dar a luz

Joana Sanz y Dani Alves se encuentran en uno de sus mejores momentos. Después de una etapa muy complicada para la pareja, marcada por los meses que el deportista estuvo en prisión, ahora ambos están muy felices, sobre todo, por la llegada al mundo de su primer hijo. Una noticia que ha colmado de alegría tanto a Joana como a Alves, aunque han preferido mantener la noticia en la intimidad.

De hecho, hace unos días la modelo estalló en las redes sociales después de que se filtrara la noticia del nacimiento. A través de un post publicado en Instagram, Joana expresó su descontento después de que la prensa publicara que el parto ya se había producido, sobre todo, cuando ni ella ni Dani Alves se habían pronunciado al respecto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Joana Sanz (@joanasanz)

Junto a una fotografía en blanco y negro de una pulsera plateada con una fecha grabada (1-10-2025), Joana escribió el siguiente mensaje: «Esta publicación queda muy diferente a la que me habría gustado hacer. Me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía (porque no saben nada) en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por alguno de sus progenitores. Deberían de tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y muchas otras situaciones horribles que tal vez no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote. Gracias a Dios no fue nuestro caso y está sano invadiéndonos de amor. Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos, también a los medios de comunicación que han hablado con respeto. Lamentablemente no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada de nuestro bebé y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente», escribió la modelo en su perfil oficial.

Desde entonces, ni ella ni tampoco Dani Alves han compartido ningún contenido relacionado con el nacimiento del bebé, ni tampoco se han pronunciado al respecto. Esto hace pensar que la pareja va a hacer todo lo posible por proteger la intimidad de su hijo mientras sea menor y, por tanto, será complicado ver imágenes o conocer detalles sobre él de boca de sus padres.

La botella de vino que ha disfrutado Joana Sanz. (Foto: Redes sociales)

A pesar de esto, Joana Sanz no ha dejado de publicar en sus redes sociales y uno de sus últimos posts ha llamado especialmente la atención. La modelo ha recurrido a los stories de su cuenta para compartir una imagen en la que se ve una botella de vino abierta. Pero no se trata de un vino cualquiera, sino de uno muy especial.

Dani Alves y Joana Sanz en París. (Foto: Gtres)

En concreto, es una botella de Vega Sicilia Único, cosecha de 1964. Este vino es un tinto Gran Reserva de la Ribera del Duero, elaborado por las Bodegas Vega Sicilia con uvas de Tinto Fino y Cabernet Sauvignon. Destaca por su crianza prolongada, de aproximadamente 10 años. Este vino está considerado toda una joya de la que se produjeron menos de 100.000 botellas. De hecho, es un vino histórico de gran prestigio cuyo precio alcanza los 2.000 euros. Es uno vino ideal para los amantes de los vinos clásicos.