La vida de Karlos Arguiñano en primera persona: humor, cocina y familia para cerrar 2025

Esta noche, El Hormiguero se viste de fiesta para despedir el año con un invitado de excepción: Karlos Arguiñano. El chef vasco será el encargado de poner el broche final a 2025 en el programa de Pablo Motos, con su inconfundible energía, su humor contagioso y esa capacidad única de hacer que la cocina se convierta en un acto de alegría y cercanía. Más que una visita, será una auténtica celebración de su trayectoria, una oportunidad para repasar el año que termina y disfrutar de anécdotas cargadas de optimismo y buen humor.

A sus 77 años, Karlos Arguiñano es mucho más que un cocinero. Es un referente televisivo y un rostro familiar que ha acompañado a varias generaciones de españoles en sus casas, enseñando a cocinar de manera sencilla y divertida. Desde sus primeros programas en ETB y Telenorte, pasando por su consolidación en TVE y más tarde en Antena 3, Arguiñano ha logrado que la gastronomía no solo se entienda como un arte o una obligación, sino como un momento de disfrute, aprendizaje y complicidad familiar. Su estilo cercano y su capacidad de comunicar con humor y cariño lo han convertido en una figura entrañable e imprescindible de la televisión española.

Karlos Arguiñano en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

El chef nació el 6 de septiembre de 1948 en Beasain, Guipúzcoa, y desde muy joven mostró su pasión por la cocina. A los 20 años regentó una cafetería en Arautz, donde comenzó a experimentar y perfeccionar recetas que hoy forman parte de la memoria culinaria de muchos españoles, como su famoso revuelto frito de ajos con gambas. Sin embargo, sus inicios no estuvieron exentos de dificultades. Años de deudas y negocios complicados, incluido un hotel-restaurante en Zarautz que casi lo lleva a la ruina, marcaron su juventud. Aun así, nunca perdió la ilusión ni las ganas de seguir adelante, demostrando la resiliencia que ha caracterizado toda su carrera.

Su salto a la televisión fue tan innovador como pionero. Comenzó con unas cintas de vídeo distribuidas por Caja Laboral y pronto se convirtió en el primer cocinero en España en presentar un programa puramente culinario. Su éxito fue inmediato: la combinación de recetas accesibles, consejos prácticos, humor y cercanía lo convirtió en un referente. A pesar de los obstáculos, incluida su estrepitosa salida de ETB tras más de 200 programas, su talento y perseverancia lo llevaron a Televisión Española, donde consolidó su popularidad y comenzó la verdadera etapa que lo transformaría en el inolvidable Karlos Arguiñano.

Karlos Arguiñano en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Además de la televisión, Arguiñano ha construido un imperio gastronómico y empresarial. Es propietario del restaurante de Zarautz, ha publicado más de sesenta libros de recetas, fundó una escuela de cocina y una bodega de txakoli, K5, y ha invertido en diversos proyectos deportivos y empresariales. Todo ello acompañado siempre por un equipo fiel, como su hermana Eva y su colaborador histórico Patxi Trula, con quienes comparte décadas de trabajo y confianza. Su vida personal también ha sido ejemplo de constancia y amor. Lleva más de 56 años junto a su mujer, Luisi, con quien ha formado una familia numerosa de seis hijos biológicos y una hija adoptiva. La familia es el pilar de su vida y su cocina refleja ese afecto: elegir el mejor producto, preparar recetas para sus hijos y nietos y convertir la comida en un acto de cuidado y cariño.

Durante su visita a El Hormiguero, Arguiñano presentará su nuevo libro, Cocina para todos. Las 560 recetas que nunca fallan, repasará cómo ha vivido este 2025, compartirá reflexiones personales y regalará al público sus anécdotas más divertidas y entrañables.