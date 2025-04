La edición de Supervivientes en el 2011 dio mucho de qué hablar. Hasta los Cayos Cochinos de Honduras viajaron algunos de los rostros más conocidos y polémicos de nuestro país. Entre los concursantes destacaron Jessica Bueno y Kiko Rivera, donde se conocieron antes de comenzar su historia de amor, Jacobo Ostos o Rosa Benito. Para la ex nuera de la siempre recordada Rocío Jurado, su participación marcó un antes y un después en su vida ya que, poco tiempo después, puso fin a su matrimonio con Amador Mohedano tras toda una vida juntos. Durante su estancia en las paradisíacas playas del caribe, la madre de Rosario Mohedano tuvo mucha afinidad con el modelo e ingeniero José Manuel Montalvo, que a día de hoy está completamente alejado del foco mediático. ¿Cuál es su paradero a día de hoy?

La comentada relación de Rosa Benito y José Manuel Montalvo

Desde el minuto uno, Rosa Benito encontró en José Manuel Montalvo un apoyo fundamental, el cual se presentó al concurso tras ganar el certamen de Míster España en 2008 (un concurso de belleza para elegir, de entre las distintas provincias de España, al hombre más guapo del país). Aunque Montalvo era reconocido por su paso en este concurso, su despegue en la fama llegó debido a su participación en Supervivientes, donde coincidió con la ex de Amador Mohedano y cuya relación dio mucho de qué hablar.

Bajo la atenta mirada de su marido, Benito pronunció unas palabras en directo desde los Cayos Cochinos que no gustaron del todo a su esposo, que se encontraba entonces en el plató: «Creo que se me está yendo mi juventud tontamente y lo que me queda lo quiero disfrutar, lo tengo más claro que el agua».

Rosa Benito durante ‘Supervivientes’. (FOTO: TELECINCO)

Por su parte, tras su salida del concurso, José Manuel Montalvo también quiso referirse a Rosa como «el capricho de cualquier chaval» tras asegurar que era su superviviente favorita: «Es una mujer a la que quiero y la que admiro y me parece estupendo si tiene que hacer un cambio en su vida y eso le aporta felicidad». Además, dejó claro que no tenía ningún sentimiento de «culpabilidad» por estar en el medio del matrimonio que formaban Amador y Rosa: «Me sentiría muy bien de que mi mujer me estuviera dando la oportunidad de cambiar las cosas para ser más feliz. No tengo ningún sentimiento de culpa ni de vergüenza».

La vida actual de José Manuel Montalvo alejado del foco mediático

El paso de José Manuel Montalvo por Supervivientes fue, cuanto menos, breve. El modelo y presentador solo estuvo en Honduras durante siete semanas, aunque fue uno de los grandes protagonistas de su edición. Dos años después, el que fuera Míster España regresó a Campamento de Verano, otro reality donde se hizo con el primer puesto.

José Manuel Montalvo. (FOTO: TELECINCO)

Tras ello, Montalvo decidió poner fin a su paso por televisión y junto a Juan García Postigo (también Míster Universo) y Carlos Cabezas (un ex jugador de baloncesto), se embarcaron en Grupo Premium, una empresa que gestiona hoteles y restaurantes en Málaga cuyo beneficio en 2019 fue superior al millón de euros, según El Español, que pudo tener acceso a las cuentas que la empresa presentó al Registro Mercantil.

En cuanto a su vida personal, poco se sabe del que fue el gran apoyo de Rosa Benito durante su estancia en Supervivientes ya que optó por cerrarse las cuentas en redes sociales y a penas hay rastro de su intimidad. Lo único que se sabe a día de hoy es que Montalvo se convirtió en padre de dos niños, tal y cómo el mismo desveló en una entrevista concedida en Canal Málaga en el 2014: «Soy de Madrid, pero tengo dos niños malagueños y ya me considero parte de esta ciudad».