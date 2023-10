Victoria Federica, acusada de protagonizar un altercado en un festival

Fin de semana complicado para Victoria Federica. Al menos así lo ha destacado la tiktoker Ángela Romero, la cual ha acusado duramente a la hija de la infanta Elena de mantener un altercado durante la celebración de un festival de música. Según la influencer, todo comenzó un día antes del encontronazo principal cuando, en la misma fiesta, Ángela se chocó con ella «sin querer» y, al girarse para pedirle perdón, la joven la «miró fatal». “Yo no sabía quién era, mis amigos me dijeron que era Victoria Federica”, explicó en el programa Socialité. Sin embargo, al día siguiente, la disputa entre ambas continuó.

Ángela Romero durante su intervención en ‘Socialité’ / Telecinco

Tan solo 24 horas después, las jóvenes volvieron a encontrarse en el mismo recinto. «Fui al baño con mi amiga y aunque había gente, vimos un baño vacío así que nos dirigimos hacia allí», señaló Ángela. Y puede que este hecho no le sentara nada bien a la sobrina del Rey Felipe VI, que se encontraba en la fila para pasar. «De repente escucho: ‘Te estás colando’», aviso que le habría apuntado Victoria Federica y que habría terminado desencadenando el conflicto. Según la tiktoker, fue a raíz de esa frase cuando las dos comenzaron a discutir: «Ella me abrió la puerta del baño, me cogió del brazo y me sacó fuera. Entonces yo reaccioné tirándole mi cubata encima», explicó.

Siempre según la versión de la influencer, tras esta agresión, Victoria Federica se habría quedado «blanca». «Empezó a insultarme y a decirme cosas, y yo me empecé a reír porque me estaba pareciendo súper surrealista la situación», apuntó Ángela. De hecho, llegó a declarar que la hermana de Froilán se «volvió loca». Pero el altercado no se quedó ahí porque cuando la tiktoker salió del aseo, fue hacia el baño donde se encontraba la hija de la infanta Elena: «Empecé a dar porrazos en su puerta y ella me dijo: ¡¿Encima vas a seguir provocando?’».

Victoria Federica / Gtres

Y lejos de calmar las aguas, poco después las jóvenes volvían a encontrarse. «Había como tres salas y muchas cortinas de brillo, por lo que no se veía la salida. Le pregunté a la primera persona que vi a mi lado cómo se salía de allí y dio la casualidad de que era ella. Entonces empezó a decirme: ‘Encima vas a tener la poca vergüenza de preguntarme cómo se sale’. Cuando me di cuenta de que era ella, me empecé a reír», acabó contando Ángela.

Y aunque la creadora de contenido afirma sentirse en «shock» y muy nerviosa con todo lo ocurrido, ha prometido que, cuando esté «más tranquila», subirá un vídeo a su perfil comentando todo lo sucedido durante dicho festival. Por su parte, la otra protagonista del presunto suceso, Victoria Federica, no se ha hecho eco sobre estas acusaciones a través de sus redes sociales. Por el contrario, la nieta de Don Juan Carlos ha continuado subiendo el contenido habitual en su faceta de influencer después de causar sensación en la Semana de la Moda de París con sus looks.

Victoria Federica junto a su padre, Jaime de Marichalar / Gtres

Acompañada por su padre, Jaime de Marichalar, Victoria Federica acudió al desfile de Dior hace solo unos días convirtiéndose así en una de las protagonistas del front row del evento celebrado en la capital francesa. Y es que lejos de mantener polémicas, la hija menor de la infanta Elena ha apostado por intentar ofrecer una cara amable a la prensa y volcarse de lleno en su carrera en la moda y en la publicidad.